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參加行政院院會提3議題 張善政：獲非常正面回應

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政說明昨天參加行政院院會提出三個議題，並認為中央給與非常正面的回應。記者鄭國樑／攝影
張善政說明昨天參加行政院院會提出三個議題，並認為中央給與非常正面的回應。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政昨天參加行政院院會，提出3個議題請中央重視，其中包括修正財政收支劃分法和檢討統籌分配、一般補助款等分配辦法，讓中央對地方的經費能合理公平。張善政今天受訪再談參加院會時，認為行政院長在院會上給予的回應非常正面，後續會再和中央溝通。

張善政今天上午參加勞動局舉辦的小檜溪營造3D安全網成立大會，受訪時表示，昨天參加行政院院會提了3個重點，第1個重點就是中央統籌分配稅款的分配法規，已經年久失修，有必要檢討、重新修訂；第2是桃園有很多規畫中的捷運正在中央審查，希望中央能夠支持，加速審查。

第3是請大家回想1月初桃園曾經大斷水（龍潭三坑抽水站爆管），這個顯示桃園其實整個供水管的基礎設施管線老舊，希望經濟部責成自來水公司整個檢討桃園所有供水設施，盡量降低停水的機率。

張善政說，陳建仁院長在行政院會對提議回應非常正面，還說將來中央跟地方的配合絕對是超脫藍綠，而且會有讓大家超乎期待的一個良性互動，這是第一個大方向的回應。

另外，對於請中央支持桃園的捷運路網建設，張善政表示行政院會會後前市長，就是現在的副院長鄭文燦有給他一些好的建議，包括建議在幾條捷運路線計畫裡面，可以排除優先次序，一方面循序漸進，二方面審量市政府的財政推動。

在水管的老舊問題上，張善政表示經濟部次長說明，其實老舊的水管除了更換水管以外，因為更換水管通常會牽涉到要挖馬路引起的交通問題，水公司會同時著手於附設一些新的備援管路，也就是雙管齊下的做法。張善政覺得昨天提的3個重點，都有接受到相當正面的回應。

市政府財政局表示，市長認為修訂財政收支劃分法的用意，在於做大補助款源頭，另外也要修訂中央統籌分配稅款分配辦法、主計總處一般補助款分配方式，包括調整營利事業營業額等各項指標分配比率。

另外，自來水公司每年會針對各區處所轄的管線漏水頻率、漏水量高低情形包含相關措施編列改善經費，桃園市自來水管線總長近7000公里，每年都會編數億元改善。

桃園市長 張善政 行政院

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