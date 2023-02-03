南投補選林明溱出奇招 宣傳小物讓民眾臉紅心跳
南投縣第二選區立委補選3月4日投開票，國民黨參選人林明溱推出「拋棄式濕紙巾」，但外觀、大小就如同「保險套」，讓民眾拿到後相當尷尬，看到包裝上寫濕紙巾才鬆了一口氣。林明溱說，濕紙巾是方便民眾清潔，為了減少浪費，才設計小包裝，讓選舉少點緊張多點趣味。
林明溱競選團隊這兩天載南投市夜市拜票，工作幹部拿著大聲公請民眾支持林明溱，同時發送選舉小物，不過，民眾拿到宣傳品卻楞了一下，包裝大小、材質都和市售保險套一樣，讓不少人相當尷尬「現在選舉都這麼先進，公然發保險套？」還好看到包裝上印著「觀光首都、林明溱以及濕紙巾」，才恍然大悟。
競選總部表示，之前選舉也有候選人送濕紙巾，但5張、10張的包裝，拆封後只用個幾張就沒使用了，剩下紙巾無法立刻用完乾掉浪費，開封後的濕紙巾也可能滋生細菌。
林明溱的宣傳小物，一邊印著觀光首都以及林明溱，另一邊則是「濕紙巾」還有國徽、懇請支持等標語。外出攜帶臨時要擦拭桌子、椅子，或者是清潔手部都相當方便。
林明溱說，特意設計濕紙巾包裝，也是為了吸引年輕人注意又能兼顧實用性，方便大家隨身攜帶，雖然包裝讓人有點「害羞」，但請放心使用，大家如果喜歡，都歡迎來競選總部索取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言