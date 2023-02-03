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南投補選林明溱出奇招 宣傳小物讓民眾臉紅心跳

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投立委補選，國民黨參選人林明溱設計濕紙巾宣傳小物，外觀像極保險套，讓收到的民眾害羞又好笑。圖／林明溱競選總部提供
南投立委補選，國民黨參選人林明溱設計濕紙巾宣傳小物，外觀像極保險套，讓收到的民眾害羞又好笑。圖／林明溱競選總部提供

南投縣第二選區立委補選3月4日投開票，國民黨參選人林明溱推出「拋棄式濕紙巾」，但外觀、大小就如同「保險套」，讓民眾拿到後相當尷尬，看到包裝上寫濕紙巾才鬆了一口氣。林明溱說，濕紙巾是方便民眾清潔，為了減少浪費，才設計小包裝，讓選舉少點緊張多點趣味。

林明溱競選團隊這兩天載南投市夜市拜票，工作幹部拿著大聲公請民眾支持林明溱，同時發送選舉小物，不過，民眾拿到宣傳品卻楞了一下，包裝大小、材質都和市售保險套一樣，讓不少人相當尷尬「現在選舉都這麼先進，公然發保險套？」還好看到包裝上印著「觀光首都、林明溱以及濕紙巾」，才恍然大悟。

競選總部表示，之前選舉也有候選人送濕紙巾，但5張、10張的包裝，拆封後只用個幾張就沒使用了，剩下紙巾無法立刻用完乾掉浪費，開封後的濕紙巾也可能滋生細菌。

林明溱的宣傳小物，一邊印著觀光首都以及林明溱，另一邊則是「濕紙巾」還有國徽、懇請支持等標語。外出攜帶臨時要擦拭桌子、椅子，或者是清潔手部都相當方便。

林明溱說，特意設計濕紙巾包裝，也是為了吸引年輕人注意又能兼顧實用性，方便大家隨身攜帶，雖然包裝讓人有點「害羞」，但請放心使用，大家如果喜歡，都歡迎來競選總部索取。

國民黨參選人林明溱設計濕紙巾宣傳小物，外觀像極保險套，讓收到的民眾害羞又好笑。記者江良誠／攝影
國民黨參選人林明溱設計濕紙巾宣傳小物，外觀像極保險套，讓收到的民眾害羞又好笑。記者江良誠／攝影

林明溱 南投 立委補選

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