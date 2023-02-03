南投補選林明溱出奇招 宣傳小物讓民眾臉紅心跳

南投縣第二選區立委補選3月4日投開票，國民黨參選人林明溱推出「拋棄式濕紙巾」，但外觀、大小就如同「保險套」，讓民眾拿到後相當尷尬，看到包裝上寫濕紙巾才鬆了一口氣。林明溱說，濕紙巾是方便民眾清潔，為了減少浪費，才設計小包裝，讓選舉少點緊張多點趣味。

林明溱競選團隊這兩天載南投市夜市拜票，工作幹部拿著大聲公請民眾支持林明溱，同時發送選舉小物，不過，民眾拿到宣傳品卻楞了一下，包裝大小、材質都和市售保險套一樣，讓不少人相當尷尬「現在選舉都這麼先進，公然發保險套？」還好看到包裝上印著「觀光首都、林明溱以及濕紙巾」，才恍然大悟。

競選總部表示，之前選舉也有候選人送濕紙巾，但5張、10張的包裝，拆封後只用個幾張就沒使用了，剩下紙巾無法立刻用完乾掉浪費，開封後的濕紙巾也可能滋生細菌。

林明溱的宣傳小物，一邊印著觀光首都以及林明溱，另一邊則是「濕紙巾」還有國徽、懇請支持等標語。外出攜帶臨時要擦拭桌子、椅子，或者是清潔手部都相當方便。