蔡英文總統接見資安得獎廠商 全力推動資安即國安2.0
蔡英文總統今天上午接見「2022 Best Choice Award 資安獎得獎廠商」時表示，政府會全力推動「資安即國安2.0」政策，持續強化組織、完善法制，並培養更多人才，提供產業更多支持。她也請產業界領袖們一起跟政府打拚，帶動資安產業發展，共同建立「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。
蔡英文表示，自從她上任以來，資安就是政府重要的施政目標，持續推動數位轉型，加強社會各領域的資安韌性。台灣在資安領域也有很好的競爭力，有許多廠商在晶片安全、端點防護、網通設備等領域，都開發出很好的產品和服務，也逐漸在國內外市場上嶄露頭角。
蔡總統指出，近年來，企業數位轉型的腳步越來越快，各企業也面臨更高的資安風險，網擎資訊軟體公司和鎧睿全球科技公司自主研發「郵件資安解決方案」，讓電子商務更加安全。現在，網擎已經在日本的郵件安全市場上，取得很好的成績；鎧睿也從去年開始布局海外市場。
蔡總統說，期待未來能有更多本土的廠商、更多優質的產品，一起邁向國際市場。政府會全力推動「資安即國安2.0」政策，持續強化組織、完善法制，也會培養更多的人才，提供產業更多的支持。也要請各位產業界的領袖，一起跟政府打拚，一起帶動整體資安產業的發展，共同建立「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。
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