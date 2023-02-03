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創外交系統接國安局長首例 蔡明彥：國安威脅有增無減

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
外交部次長蔡明彥接任國安局長，蔡明彥透過國安局網站發表對國安工作期許時提到，國際局勢及兩岸情勢瞬息萬變，未來面臨的國家安全威脅與挑戰將有增無減。 圖／聯合報系資料照
外交部次長蔡明彥接任國安局長，蔡明彥透過國安局網站發表對國安工作期許時提到，國際局勢及兩岸情勢瞬息萬變，未來面臨的國家安全威脅與挑戰將有增無減。 圖／聯合報系資料照

國安局長陳明通日前請辭，由外交部政務次長蔡明彥接任，創下外交系統接任國安局長的首例，引發各界關注。蔡明彥今天在國安局網站發表對國家安全工作期許時表示，國際局勢及兩岸情勢瞬息萬變，未來面臨的國家安全威脅與挑戰將有增無減，國安局將依法統合指導、協調國安團隊，與時俱進調整工作部署與方法，掌握各類安全威脅及影響國家安全的戰略預警情訊，及時提供權責機關參考，協助政府決策。

蔡明彥指出，當前國內外安全情勢，中共持續升高對台軍事恫嚇，擴大對我各領域脅迫作為及操作「灰色地帶」等複合式威脅，嚴重衝擊區域穩定，且持續加大認知作戰力度，圖謀分化我社會民心。

國際局勢部分，俄烏戰爭陷入膠著，北韓頻密在周邊區域發射飛彈，國際強權持續在中東角力，整體情勢呈現動盪態勢。

有鑒於國際局勢及兩岸情勢瞬息萬變，未來面臨的國家安全威脅與挑戰將有增無減，來國安局將依法統合指導、協調國安團隊，與時俱進調整工作部署與方法，以利能先期掌握各類安全威脅及影響國家安全的戰略預警情訊，及時提供權責機關參考，協助政府決策。

蔡明彥強調，「忠誠無私」是奠基國安局的中心思想，他將遵循總統提示「四大韌性」之國家發展政策方向，秉持情報工作「專業化、國際化、精準化」的治理目標，攜手國安團隊深根固抵第一線，守護全體國民與家園的安全，展現「強韌、堅實」的國安力量。

國安局 蔡明彥

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