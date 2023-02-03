快訊

第一個任期都還沒做完！美30歲女議員遭連開多槍陳屍車內

第1代「全新未拆封」iPhone拍賣 他估成交價上看148萬台幣

麥卡錫成美中衝突引信 美學者：對台應回歸非官方關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疫情衝擊地方經濟 黃偉哲籲政府重視「護家群山」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
疫情衝擊地方經濟，黃偉哲籲政府重視「護家群山」。記者周宗禎／攝影
疫情衝擊地方經濟，黃偉哲籲政府重視「護家群山」。記者周宗禎／攝影

台南市長黃偉哲上午表示，昨天參加行政院長陳建仁首次主持的行政院會時，呼籲政府不能只重視「護國群山」，也要重視「護家群山」、各方期盼的「6000元條例」盡快通過，更要重視庶民經濟、振興地方商圈，提振中小企業才能直接讓人民有感。陳揆也回應以最快速度處理。

黃偉哲視察客運轉運站預定地受訪時說，全民生活受疫情影響，除了發放6千元，支持護國神山群山發展，更不能忽視地方中小企業、庶民經濟還有商圈振興，「因為每一個小生意都養活了他們一家人，甚至他們的員工還有員工的家庭」，我們因而更要照顧護家群山。

他說，院長也當場裁示，「6000元條例」送交立法院審查前會加入振興商圈、中小企業的計畫，如果四月前能夠通過，盡快能夠照顧到相關弱勢。雖然台南許多中小企業、美食商圈在疫情衝擊下仍然有不錯的表現，但是還是有許多地方中小業者遭受衝擊，政府要特別重視。

行政院發佈新聞表示，陳揆要求各部會針對受疫情衝擊的中小企業、攤商、受薪階級、育兒家庭、社會弱勢、學貸族等，要提出減輕負擔的目標。

疫情衝擊地方經濟，黃偉哲籲政府重視「護家群山」。記者周宗禎／攝影
疫情衝擊地方經濟，黃偉哲籲政府重視「護家群山」。記者周宗禎／攝影

行政院 疫情 台南市長 黃偉哲

延伸閱讀

投資高達72億 台南城西焚化爐更新BOT完成簽約 3年完工

六都市長聯手爭經費 侯張盧籲修財劃法、北北桃盼兌現月票補助

英國國寶級肖像展倒數1個月 奇美博物館推優惠

首次行政院會與陳建仁互動 黃偉哲用兩字形容他

相關新聞

蘇貞昌敗選處理「連B+都沒有」 沈富雄看2024總統大選民調：這1人穩贏

蘇貞昌卸下行政院長，由前副總統陳建仁接任，副院長則是前桃園市長鄭文燦，而許多人也開始討論2024總統大選的可能人選。對此，前立委沈富雄坦言「蘇貞昌從此就下去了，走出這個舞台」，並針對民調分析，「如果侯友宜是第一名，就不用討論了，他一定會贏，柯文哲也一定會參選2024」。

「把她當孫女就好」 沈富雄點1關鍵：費鴻泰打不贏徐巧芯

國民黨世代交替發酵，北市議員徐巧芯宣布投入黨內信義、南松山立委初選，挑戰現任黨內資深立委費鴻泰。前立委沈富雄表示，「費鴻泰在黨員票是領先徐巧芯的，但如果是全民調的話，費鴻泰就down了」，更建議費「把徐巧芯看成你家的小孫女就好了」。

南投補選林明溱出奇招 宣傳小物讓民眾臉紅心跳

南投縣第二選區立委補選3月4日投開票，國民黨參選人林明溱推出「拋棄式濕紙巾」，但外觀、大小就如同「保險套」，讓民眾拿到後...

王鴻薇提案砍總統副總統卸任禮遇金 綠委批人格抹黑

國民黨立委王鴻薇擬提案修法，砍卸任總統副總統禮遇金。民進黨立委郭國文表示，不論任何黨派，即便卸任的前總統馬英九禮遇都予以...

蔡稱願與北京對話 朱：歡迎跟著國民黨 別說一套做一套

蔡英文總統昨在「2023大陸台商春節活動」致詞時表示，願意和北京當局展開對話。國民黨主席朱立倫今受訪表示，蔡英文總統要跟...

參加行政院院會提3議題 張善政：獲非常正面回應

桃園市長張善政昨天參加行政院院會，提出3個議題請中央重視，其中包括修正財政收支劃分法和檢討統籌分配、一般補助款等分配辦法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。