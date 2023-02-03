影／疫情衝擊地方經濟 黃偉哲籲政府重視「護家群山」

台南市長黃偉哲上午表示，昨天參加行政院長陳建仁首次主持的行政院會時，呼籲政府不能只重視「護國群山」，也要重視「護家群山」、各方期盼的「6000元條例」盡快通過，更要重視庶民經濟、振興地方商圈，提振中小企業才能直接讓人民有感。陳揆也回應以最快速度處理。

黃偉哲視察客運轉運站預定地受訪時說，全民生活受疫情影響，除了發放6千元，支持護國神山群山發展，更不能忽視地方中小企業、庶民經濟還有商圈振興，「因為每一個小生意都養活了他們一家人，甚至他們的員工還有員工的家庭」，我們因而更要照顧護家群山。

他說，院長也當場裁示，「6000元條例」送交立法院審查前會加入振興商圈、中小企業的計畫，如果四月前能夠通過，盡快能夠照顧到相關弱勢。雖然台南許多中小企業、美食商圈在疫情衝擊下仍然有不錯的表現，但是還是有許多地方中小業者遭受衝擊，政府要特別重視。