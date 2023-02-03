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出席行政院會被問是否戰2024 侯友宜：院會是解決全台問題

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到2023新北就業博覽會關心民眾求職狀況。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天到2023新北就業博覽會關心民眾求職狀況。記者江婉儀／攝影

昨天六都首長都出席行政院會，外界也關注新北市長侯友宜是否要出戰2024及何時會表態。侯友宜表示，行政院會是解決全台民眾急需的問題，他提出國土計畫，新北只佔百分之1.7%，中央也開始重視，希望大家重視、共同面對解決，這才是行政院會最主要的功能。

侯友宜表示，他們最主要是針對各縣市，大家面對的議題還有全國議題，來跟行政院建議，希望行政院跟六都、跟全國相關議題都有共同平台，讓很多的議題可以直接聽到地方需求，也可以了解民眾碰到的困境，中央可以快速反應解決，行政院會是解決全台灣民眾急需的問題，希望能夠快速回應，也可以解決。

侯友宜表示，事實上大家碰到的困難點，一起溝通協調面對，這是好事，他提出國土計畫，最近的國保一用地，很多在環境保護跟經濟產業，在衡平發展過程中有問題，這不是新北市的問題，這是全國的問題，新北市有2.1萬公頃，只佔全國比例1.7%，全國有120萬公頃，所以問題是全國的，他反映這個問題，中央也開始重視，希望大家重視議題共同面對解決，這才是行政院會最主要的功能。

安坑輕軌將於2月10日通車，侯友宜表示，安坑輕軌最近交通部已經核定，所有改善事項已經改善完畢，2月初就會正式通車營運，先讓民眾試搭一個月，正式時間會再對外宣布，安坑輕軌帶動安康地區到台北減少20分鐘，帶動安坑輕軌休閒產業，這也是大文山地區最重要的軌道建設，期待在軌道建設的所有問題解決後，在正式營運前鼓勵民眾來試搭乘，看還有哪些問題可以做更細膩。

新北市長 安坑輕軌 行政院

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