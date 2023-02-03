民進黨中央進駐南投輔選蔡培慧 賴清德5日親自助陣

南投縣第二選區立委補選下個月投票，民進黨副秘書長黃建嘉今天率中央黨部台北團隊進駐南投競選總部，為黨籍參選人蔡培慧輔選。黃建嘉表示，全黨團結一致、將士用命是最大戰略原則，以蔡培慧的人格特質和經歷，加上新內閣組成的新氣象，未來會加強訴諸選民，這也是突圍致勝的關鍵點。

黃建嘉指出，南投立委補選投票距今剛好一個月，賴清德已下達動員令，希望全黨將士用命，除了要取得選舉勝利，更重要的是重新贏得人民信任，因此銜賴清德和秘書長許立明之命進駐南投。選舉是一場綜合民意和社會氛圍的檢驗，也是檢驗候選人能力和操守的機會。

黃建嘉說，賴清德5日將前往南投輔選，中央黨部針對整體戰略都有一定的規畫期程，也已經和蔡培慧總部討論，蔡投入這次補選是為南投爭一口氣，但林明溱卻是為兒子出口氣，兩人格局天差地別。

黃建嘉舉例，第一，林明溱的兒子想要買房，林就用選舉補助款和8年縣長「不吃不喝」的薪水購置千萬豪宅，應說清楚錢從哪來；第二，林明溱的兒子想要工作，林就安插縣長特助，完全不顧法令限制，硬是當縣府黑官；第三，林明溱的兒子想當立委，林竟不顧民意反對和承諾，硬是回鍋參加補選，幫兒子卡位，這樣耍特權、佔盡資源，南投縣民完全不會接受。