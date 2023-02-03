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傅崐萁服務處新春團拜 痛斥外傳爭不分區是假議題

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮立委傅崐萁服務處今天舉辦新春團拜，傅崐萁逐一發給團隊成員開工紅包。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮立委傅崐萁服務處今天舉辦新春團拜，傅崐萁逐一發給團隊成員開工紅包。記者王燕華／攝影

國民黨籍花蓮立委傅崐萁服務處今天舉行新春團拜，宣布由前議員林宗昆擔任服務處執行長，深化並擴大服務量能。明年立委選舉，外傳傅崐萁有意爭取黨內不分區，他今天痛斥這是「假議題」，強調明年就要大選，他有很多黨務工作要承擔，接下來要會到全台展開輔選工作。

傅崐萁今天表示，不分區是假議題，黨內目前沒有這樣的規畫。去年以最高票當選國民黨中常委的他強調，接下來會跑遍全台輔選，也有很多黨務工作需要他承擔，今年是非常重要的展望年，不只要贏回國家、贏回台灣，更要贏回和平。

他再次向行政院喊話，要求蘇花安今年一定要動工，若再不動工，就「明年國民黨執政我們自己動工。」

傅崐萁也宣布，邀請到前花蓮縣議員林宗昆到服務處擔任執行長，服務處團隊一字排開達10多人，陣容盛大，團拜後，傅也一一發放開工紅包。

傅崐萁表示，林宗昆歷任花蓮市民代表、縣議員及各社團負責人，並留學紐約，才學兼備，同時對於地方社團，尤其是青年領袖營著墨甚多，希望借重林宗昆多年基層服務經驗，深化也擴大服務量能，服務處將熱忱服務地方鄉親，也會努力推動讓花蓮建設蒸蒸日上。

傅崐萁說，新的一年開始，感謝過去鄉親對服務處的支持和疼惜，展望未來，包括國家政策以及地方的發展，他會率領團隊全力投入，服務處會再進化、再努力，竭盡所能提供更好的服務，也做好所有地方重大建設推動，竭盡所能為鄉親服務，不辜負民眾期待。

國民黨花蓮立委傅崐萁（中）今天宣布邀請前議員林宗昆（右4）擔任服務處執行長，擴大服務。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮立委傅崐萁（中）今天宣布邀請前議員林宗昆（右4）擔任服務處執行長，擴大服務。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮立委傅崐萁服務處今天舉辦新春團拜，並宣布前議員林宗昆加入團隊，擔任執行長服務鄉親。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮立委傅崐萁服務處今天舉辦新春團拜，並宣布前議員林宗昆加入團隊，擔任執行長服務鄉親。記者王燕華／攝影

傅崐萁 花蓮 議員

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