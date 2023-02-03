老舊管線爆裂造成民怨 侯友宜：經濟部應給資源效率要高

桃園上月大停水起因是管線老舊，新北市長侯友宜昨天行政院會中表示，新北跟桃園一樣，中央應該整體檢討老舊管線。侯友宜表示，老舊管線爆裂不是一天兩天的事，期待經濟部可以給予資源外，效率要更高。

侯友宜表示，新北市這幾年常常碰到老舊水管爆裂，造成地層下陷，甚至造成公共危險，停水造成民眾生活上的困擾，這些問題不是一次，是好多次了，他們不斷跟自來水公司、經濟部溝通，希望在管線的更換上，能夠在主幹道大型管線，老舊、有公共危險之虞的趕快更換，投入更多基礎建設。

侯友宜表示，地方一定會在公共管線更換的過程中全力配合，讓要施作的路面跟周遭環境施作完畢，這也是中央跟地方一起合作，中央面對老舊管線破裂，會造成危害跟民眾生活不便，也不是一天兩天的事，這是長久的問題，也不是桃園才有，新北也有。

侯友宜指出，前段時間不管是樹林、鶯歌，甚至新莊、林口都有類似問題，期待老舊管線問題，經濟部可以給予更多資源外，效率要更高，不然民眾經常碰到停水困擾，對民眾來說抱怨很多，希望讓抱怨聲也讓中央知道，趕快面對問題，全省做檢討，尤其都會型態的主要幹道，每天都有很多民眾搭乘大眾運輸，不要讓民眾受到停水之苦，又造成交通困擾。