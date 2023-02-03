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行政院長陳建仁訪岡山螺絲業 指會在特別條例及特別預算加碼協助

聯合報／ 記者陳弘逸王昭月／高雄即時報導
行政院長陳建仁今早參訪高雄岡山螺絲工業，指會在特別條例及特別預算上，協助企業轉型升級。記者陳弘逸／攝影
行政院長陳建仁今早參訪高雄岡山螺絲工業，指會在特別條例及特別預算上，協助企業轉型升級。記者陳弘逸／攝影

行政院長陳建仁就任後首度下鄉即參訪高雄螺絲產業，他表示台灣扣件是世界第三大口國，美國10件扣件中即有4件來自台灣，因應大陸削價競爭等產業困境，他強調政府未來會在疫後的特別條例及特別預算，幫助中小企業獲得融資，做更好好的技術提升與轉型，讓產業在世界發光發熱。

陳建仁今天參訪高雄岡山朝友工業公司後受訪表示，很高興參觀扣件產業龍頭，台灣扣件在世界是第三大出口國，在美國扣件中每10件有4件來自台灣，是台灣的光榮驕傲。

他說舉朝友會為例，朝友去年及前年依舊有很好的生產效率，去年產值更高達1900億！盡過企業受疫後升息、區域經濟及環境變遷去碳化等影響，有去庫存的壓力，但號稱幸福企業的朝友工業照常工，不只對員工好，股東好，甚至協力產業也彼此同心協力。

陳建仁表示，未來政府會與螺絲公會一起努力，促扣件業不斷轉型，達到更好的去碳化與數位化。他很佩服產業能不斷精進，提升競爭力，未來政府在疫後的特別條例及特別預算，會幫助中小企業能獲融資補助，幫助產業做更好的技術提升，讓台灣的產業在世界發光發熱。

就媒體詢回未來是否復辦產業早餐會，或走訪各類中小企業聆聽心聲？陳建仁說，蔡總統交代四大任務，要台灣的企業經濟更蓬勃發展，政府在疫後的特別條例及特別預算，特別是對中小企業及困難產業的發展，會有特別加碼照顧，產業是台灣經濟的基礎，政院經在盤點後，會更積極聆聽產業聲音，看未來應如何合作發展。相關問題，他回去後儲研擬進行。

陳建仁

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