快訊

第一個任期都還沒做完！美30歲女議員遭連開多槍陳屍車內

第1代「全新未拆封」iPhone拍賣 他估成交價上看148萬台幣

麥卡錫成美中衝突引信 美學者：對台應回歸非官方關係

再喊話中央擴大補助 侯友宜：交通運輸不是以營利為目的

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜說，很多交通運輸並不是以盈利為最主要目的，是讓民眾可以減少時間浪費，也讓民眾減輕負擔。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜說，很多交通運輸並不是以盈利為最主要目的，是讓民眾可以減少時間浪費，也讓民眾減輕負擔。記者江婉儀／攝影

北北桃首長昨天在行政院會上向中央爭取擴大補助北北基桃交通月票，但交通部長王國材僅允諾研擬評估，與日前曾表態大力支持的態度不同。新北市長侯友宜今天再向中央喊話，期盼中央擴大補助，侯友宜說，很多交通運輸並不是以盈利為最主要目的，是讓民眾可以減少時間浪費，也讓民眾減輕負擔。

侯友宜今天上午出席2023新北市就業博覽會，侯友宜表示，北北基桃月票是很重要的交通運輸，交通運輸的公共化可以減碳，也可讓民眾更便利、舒服，很多交通運輸並不是以盈利為最主要目的，是讓民眾可以減少時間浪費，讓土地上的好朋友可以安居樂業。

侯友宜表示，1200元月票除了雙北部分已經合作，擴大到北北基桃，其實中央可以跟地方擴大服務，讓更多的大眾運輸品質更好，目前他還是期待北北基桃大家一起有個交通運輸平台，大家努力合作串起北北基桃共好，更重要中央在月票可以擴大補助，讓北北基桃的民眾能夠有一個好的環境，民眾減輕負擔。

侯友宜指出，地方的財政事實上也面臨很大挑戰，如果中央在這部分可以多予考慮，地方一定會全力以赴跟中央並肩作戰，當然他們也想到，不管是全國各地，中、南、東部也好，各項交通運輸狀況不太一樣，交通部當然可以做通盤性考量，所以對北北基桃來說，對全國來說，其實大眾運輸的提供，讓民眾享有更便利、便宜方便，讓大家願意搭乘大眾運輸，才是該走的方向。

新北市長 侯友宜 交通部長

延伸閱讀

蘇貞昌敗選處理「連B+都沒有」 沈富雄看2024總統大選民調：這1人穩贏

蔡稱願與北京對話 朱：歡迎跟著國民黨 別說一套做一套

影／拉攏郭台銘卡侯友宜？朱立倫：媒體隨便亂寫 胡說八道

提捷運、財劃法水管老舊3議 張善政：正副閣揆認優先處理

相關新聞

蘇貞昌敗選處理「連B+都沒有」 沈富雄看2024總統大選民調：這1人穩贏

蘇貞昌卸下行政院長，由前副總統陳建仁接任，副院長則是前桃園市長鄭文燦，而許多人也開始討論2024總統大選的可能人選。對此，前立委沈富雄坦言「蘇貞昌從此就下去了，走出這個舞台」，並針對民調分析，「如果侯友宜是第一名，就不用討論了，他一定會贏，柯文哲也一定會參選2024」。

「把她當孫女就好」 沈富雄點1關鍵：費鴻泰打不贏徐巧芯

國民黨世代交替發酵，北市議員徐巧芯宣布投入黨內信義、南松山立委初選，挑戰現任黨內資深立委費鴻泰。前立委沈富雄表示，「費鴻泰在黨員票是領先徐巧芯的，但如果是全民調的話，費鴻泰就down了」，更建議費「把徐巧芯看成你家的小孫女就好了」。

游錫堃：此行訪美會晤莫健 沒有見國會議員

中華民國立法院長游錫堃2日在祈禱早餐會場外表示，此行訪問華府會晤的美方人士，大部分來自民間，沒有國會，行政部門代表則是美...

王鴻薇提案砍總統副總統卸任禮遇金 綠委批人格抹黑

國民黨立委王鴻薇擬提案修法，砍卸任總統副總統禮遇金。民進黨立委郭國文表示，不論任何黨派，即便卸任的前總統馬英九禮遇都予以...

蔡稱願與北京對話 朱：歡迎跟著國民黨 別說一套做一套

蔡英文總統昨在「2023大陸台商春節活動」致詞時表示，願意和北京當局展開對話。國民黨主席朱立倫今受訪表示，蔡英文總統要跟...

創外交系統接國安局長首例　蔡明彥：國安威脅有增無減

前國安局長陳明通日前請辭，由外交部政務次長蔡明彥接任，創下外交系統接任國安局長的首例，引發各界關注。蔡明彥今天在國安局網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。