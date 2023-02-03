再喊話中央擴大補助 侯友宜：交通運輸不是以營利為目的

北北桃首長昨天在行政院會上向中央爭取擴大補助北北基桃交通月票，但交通部長王國材僅允諾研擬評估，與日前曾表態大力支持的態度不同。新北市長侯友宜今天再向中央喊話，期盼中央擴大補助，侯友宜說，很多交通運輸並不是以盈利為最主要目的，是讓民眾可以減少時間浪費，也讓民眾減輕負擔。

侯友宜今天上午出席2023新北市就業博覽會，侯友宜表示，北北基桃月票是很重要的交通運輸，交通運輸的公共化可以減碳，也可讓民眾更便利、舒服，很多交通運輸並不是以盈利為最主要目的，是讓民眾可以減少時間浪費，讓土地上的好朋友可以安居樂業。

侯友宜表示，1200元月票除了雙北部分已經合作，擴大到北北基桃，其實中央可以跟地方擴大服務，讓更多的大眾運輸品質更好，目前他還是期待北北基桃大家一起有個交通運輸平台，大家努力合作串起北北基桃共好，更重要中央在月票可以擴大補助，讓北北基桃的民眾能夠有一個好的環境，民眾減輕負擔。

侯友宜指出，地方的財政事實上也面臨很大挑戰，如果中央在這部分可以多予考慮，地方一定會全力以赴跟中央並肩作戰，當然他們也想到，不管是全國各地，中、南、東部也好，各項交通運輸狀況不太一樣，交通部當然可以做通盤性考量，所以對北北基桃來說，對全國來說，其實大眾運輸的提供，讓民眾享有更便利、便宜方便，讓大家願意搭乘大眾運輸，才是該走的方向。