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王鴻薇提案砍總統副總統卸任禮遇金 綠委批人格抹黑

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委郭國文表示。本報資料照
民進黨立委郭國文表示。本報資料照

國民黨立委王鴻薇擬提案修法，砍卸任總統副總統禮遇金。民進黨立委郭國文表示，不論任何黨派，即便卸任的前總統馬英九禮遇都予以尊重，畢竟是體制產生的制度，不要把特別職務的特殊禮遇凸顯成特權，王鴻薇應該對外解釋，兩次選舉補助款高達285萬元，卻棄台北市選民不顧。

郭國文表示，國家對特殊職務的人給予特殊禮遇，這是需要的，其他國家也有類似做法，並非台灣有特別之處，不要把特殊職務的禮遇凸顯成特權。

郭國文認為，王鴻薇提案修法的動機針對性非常高，國家制度上，特殊職務有特殊禮遇是必要的，更何況退職金從早期年金小組有下修三分之一，顯示陳建仁並非貪圖財物之輩。

郭國文批評，王鴻薇試圖透過修法做人格抹黑，請問，王鴻薇兩次選舉補助款高達258萬元，卻棄台北市選民不顧如何做出解釋。

王鴻薇 郭國文

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