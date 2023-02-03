王鴻薇提修法砍正副總統卸任禮遇金　籲陳建仁兌現承諾

過去年金改革時，時任副總統、現任閣揆的陳建仁曾表示，卸任後政府元首禮遇條例將比照一般公務員退休金為7萬5000元。國民黨立委王鴻薇今天表示，既然當年陳建仁公開承諾，請陳院長完成陳副總統的工作，呼籲行政院盡速提出相關修法草案，她也將提案降低總統副總統卸任禮遇金。

王鴻薇指出，陳建仁上任行政院長後，以最可以貫徹蔡總統意志的閣揆自豪，過去為推動年金改革，陳建仁曾在政論節目表示，軍公教少領一些委屈一點，他也已跟蔡總統說好，總統跟副總統未來卸任也要共體時艱，但至今都沒有下文，如今陳建仁擔任閣揆，應該要兌現當初對軍共教的承諾。

事實上，民進黨立委劉世芳在2017年就有相關提案，有吳秉叡、羅致政、蘇巧慧、鄭運鵬等28人連署，草案內容要把政府總統退休金修到剩8萬元。王鴻薇呼籲陳建仁，現在擔任閣揆有提出修法權，行政院盡快提出相關修法提案，否則當初陳建仁對軍公教的承諾是空話嗎？

王鴻薇提案修法重點，現行卸任總統每月25萬元禮遇金，修正為每月7萬5000元；現行卸任副總統每月禮遇金18萬元，下修為每月7萬5000元。

若該草案通過修法，前總統馬英九等人將會適用，事前是否跟黨內大老或黨團溝通過，王鴻薇表示，相關提案內容還沒有跟資深委員報告，會爭取黨內的支持外，也會爭取民進黨立委支持，以利修法通過。

對於民進黨立委郭國文要求王鴻薇把兩次選舉補助款解釋清楚，王鴻薇表示，立委有提案修法權，如果認為有任何違法或不適任法令問題，都可以提案修法，一旦有綠委提案，她願意幫忙連署，一體適用，否則就是政治鬥爭、政治口水，蹭她已經蹭非常久。