快訊

胡歌神秘妻身分起底 「花350萬學化妝吸引他」內幕曝光

乙武洋匡又交新女伴！友人透露受歡迎2關鍵「傳訊立刻就回」

林奕華終於就任副市長 藍營甘願被罵月餘 朱立倫有3大盤算

王鴻薇提修法砍正副總統卸任禮遇金　籲陳建仁兌現承諾

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇擬提案修法，砍卸任總統副總禮遇金。記者林縉明／攝影
國民黨立委王鴻薇擬提案修法，砍卸任總統副總禮遇金。記者林縉明／攝影

過去年金改革時，時任副總統、現任閣揆的陳建仁曾表示，卸任後政府元首禮遇條例將比照一般公務員退休金為7萬5000元。國民黨立委王鴻薇今天表示，既然當年陳建仁公開承諾，請陳院長完成陳副總統的工作，呼籲行政院盡速提出相關修法草案，她也將提案降低總統副總統卸任禮遇金。

王鴻薇指出，陳建仁上任行政院長後，以最可以貫徹蔡總統意志的閣揆自豪，過去為推動年金改革，陳建仁曾在政論節目表示，軍公教少領一些委屈一點，他也已跟蔡總統說好，總統跟副總統未來卸任也要共體時艱，但至今都沒有下文，如今陳建仁擔任閣揆，應該要兌現當初對軍共教的承諾。

事實上，民進黨立委劉世芳在2017年就有相關提案，有吳秉叡、羅致政、蘇巧慧、鄭運鵬等28人連署，草案內容要把政府總統退休金修到剩8萬元。王鴻薇呼籲陳建仁，現在擔任閣揆有提出修法權，行政院盡快提出相關修法提案，否則當初陳建仁對軍公教的承諾是空話嗎？

王鴻薇提案修法重點，現行卸任總統每月25萬元禮遇金，修正為每月7萬5000元；現行卸任副總統每月禮遇金18萬元，下修為每月7萬5000元。

若該草案通過修法，前總統馬英九等人將會適用，事前是否跟黨內大老或黨團溝通過，王鴻薇表示，相關提案內容還沒有跟資深委員報告，會爭取黨內的支持外，也會爭取民進黨立委支持，以利修法通過。

對於民進黨立委郭國文要求王鴻薇把兩次選舉補助款解釋清楚，王鴻薇表示，立委有提案修法權，如果認為有任何違法或不適任法令問題，都可以提案修法，一旦有綠委提案，她願意幫忙連署，一體適用，否則就是政治鬥爭、政治口水，蹭她已經蹭非常久。

王鴻薇 陳建仁 行政院

延伸閱讀

TDR冤獄 法界呼籲陳建仁盡速修證交法保障人權

影／六都市長茶敘 陳建仁指示鄭文燦擔任溝通協調窗口

蘇一峰稱陳建仁論文「沒問題」 感嘆道出台灣學術圈長年陋習

首次行政院會與陳建仁互動 黃偉哲用兩字形容他

相關新聞

「把她當孫女就好」 沈富雄點1關鍵：費鴻泰打不贏徐巧芯

國民黨世代交替發酵，北市議員徐巧芯宣布投入黨內信義、南松山立委初選，挑戰現任黨內資深立委費鴻泰。前立委沈富雄表示，「費鴻泰在黨員票是領先徐巧芯的，但如果是全民調的話，費鴻泰就down了」，更建議費「把徐巧芯看成你家的小孫女就好了」。

游錫堃：此行訪美會晤莫健 沒有見國會議員

中華民國立法院長游錫堃2日在祈禱早餐會場外表示，此行訪問華府會晤的美方人士，大部分來自民間，沒有國會，行政部門代表則是美...

蔡稱願與北京對話 朱：歡迎跟著國民黨 別說一套做一套

蔡英文總統昨在「2023大陸台商春節活動」致詞時表示，願意和北京當局展開對話。國民黨主席朱立倫今受訪表示，蔡英文總統要跟...

楊永明：蔡英文政府應停止運作麥卡錫訪台！

聯邦眾議院議長麥卡錫2日表示，「我現在沒有任何排定訪問台灣的行程」，但他也重申1日在白宮的說法：「中國永遠不能左右我要去...

影／最佳副手人選？蕭美琴：無中生有的想像

駐美代表蕭美琴屢被點名出戰2024年大選，她2日在華府表示，為台美關係努力，確保台灣安全穩定是現在的唯一目標，其他的政治...

影／提案正副元首禮遇降至七萬五 王鴻薇籲陳建仁支持

立法委員王鴻薇上午在立法院舉行記者會，她強調過去年金改革為安撫軍公教，行政院長陳建仁當時曾表示卸任後的正、副元首禮遇條例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。