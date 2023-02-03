蔡稱願與北京對話 朱：歡迎跟著國民黨 別說一套做一套

蔡英文總統昨在「2023大陸台商春節活動」致詞時表示，願意和北京當局展開對話。國民黨主席朱立倫今受訪表示，蔡英文總統要跟著國民黨路線，他很歡迎，但不要說一套做一套，每當國民黨和大陸對話交流，就被民進黨中央、側翼等抹黑抹紅，如國民黨持續交流和解決問題，民進黨是不是繼續罵？這是民眾無法理解的。

被問到傳出鴻海創辦人郭台銘有找民眾黨主席柯文哲，似乎有意披上藍袍再戰2020總統，是否有和郭台銘聯繫？朱立倫回應表示，國民黨最重要是團結一致 ，爭取更多支持，所有非綠陣營朋友不管是藍色、白色或其他顏色。「我們都歡迎」，現階段最重要目標是 3月4日南投立委補選，之後再來討論相關事項。

朱立倫也說，可能過年期間，媒體想像出很多假象、傳言，都不是事實，只能說這段時間，「大家最多就是互道恭喜」，等3月4日後再討論。

記者也問到，傳出有北部國民黨立委連署，要拱新北市市長侯友宜出來參選，朱立倫重申表示，現階段要團結為3月4日南投補選，這段時間大家就是過年互道恭喜，每位縣市長「我們都有保持密切聯繫」，這些縣市長都全力在拚市政，侯友宜是藍營最強母雞，也在全力拚市政、一起為他加油。