徐巧芯投入立委初選不算落跑？ 他點1關鍵護航：騎驢找馬正常

北市議員徐巧芯宣布投入黨內信義南松山區立委初選，松山信義區選民無奈表示，「又多一個拋棄選民去選立委的」，也好奇「徐會不會先辭議員來表示誠意？」有網友認為，「大部分政治人物還是會有騎驢找馬的心態，只要不是第一任還沒做完就落跑可接受」，一番言論卻被其他人狠酸雙標。

一名網友在PTT發文表示，「我是松信選民啦，我看開了，一個落跑立委當市長還說得過去，然後一個剛當選的議員立刻要轉戰立委，不過選民似乎還是不離不棄，現在又多了一個要拋棄選民去選立委了，那徐巧芯會不會先辭議員來表示誠意啊？」

另一名網友則回文表示，「即使民進黨沒有四年條款之後，也很少人會在選立委之前就先決定不參選議員的，大部分政治人物還是會有騎驢找馬的心態，畢竟沒有法律禁止帶職參選，只要不是第一任都還沒做完就想落跑，其實多數選民還是可接受的吧」。

其他網友留言「綠能你不能，結案」、「落跑+跨區的如過江之鯽，但是為什麼要雙標呢」、「正解，只要不是第一任就想跑的，其他的都還算可以接受」、「國民黨落跑就是服務中爭取選民認同」。

還有網友留言「民進黨落跑也一堆吧，當初徐國勇也是第一任議員還沒做完就選立委，林佳龍第一任立委還沒做完就選台中市長，徐巧芯算第二任」、「什麼叫選一任就可以落跑，我就是要你做好做滿，你跑什麼？」、「什麼叫第一任不能跑，第二任就可以落跑？你意思是第二任選民是棒槌嗎？」