快訊

20多歲女染疫 跌落樓梯間送醫搶救5天不治

105死創203天以來新高！本土+2萬5104例 373例境外

台積電尾盤助攻、台股由黑翻紅 小漲7.5點收15,602點

徐巧芯投入立委初選不算落跑？ 他點1關鍵護航：騎驢找馬正常

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市議員徐巧芯。聯合報系資料照
台北市議員徐巧芯。聯合報系資料照

北市議員徐巧芯宣布投入黨內信義南松山區立委初選，松山信義區選民無奈表示，「又多一個拋棄選民去選立委的」，也好奇「徐會不會先辭議員來表示誠意？」有網友認為，「大部分政治人物還是會有騎驢找馬的心態，只要不是第一任還沒做完就落跑可接受」，一番言論卻被其他人狠酸雙標。

一名網友在PTT發文表示，「我是松信選民啦，我看開了，一個落跑立委當市長還說得過去，然後一個剛當選的議員立刻要轉戰立委，不過選民似乎還是不離不棄，現在又多了一個要拋棄選民去選立委了，那徐巧芯會不會先辭議員來表示誠意啊？」

另一名網友則回文表示，「即使民進黨沒有四年條款之後，也很少人會在選立委之前就先決定不參選議員的，大部分政治人物還是會有騎驢找馬的心態，畢竟沒有法律禁止帶職參選，只要不是第一任都還沒做完就想落跑，其實多數選民還是可接受的吧」。

其他網友留言「綠能你不能，結案」、「落跑+跨區的如過江之鯽，但是為什麼要雙標呢」、「正解，只要不是第一任就想跑的，其他的都還算可以接受」、「國民黨落跑就是服務中爭取選民認同」。

還有網友留言「民進黨落跑也一堆吧，當初徐國勇也是第一任議員還沒做完就選立委，林佳龍第一任立委還沒做完就選台中市長，徐巧芯算第二任」、「什麼叫選一任就可以落跑，我就是要你做好做滿，你跑什麼？」、「什麼叫第一任不能跑，第二任就可以落跑？你意思是第二任選民是棒槌嗎？」

徐巧芯 議員 PTT 帶職參選

延伸閱讀

林右昌千字文揭綠敗選主因 林濁水酸：神奇的「真正原因」

影／穿薄絲襪常勾破？ 黑髮妹分享妙招全網讚翻

12星座二月「幸運食物、lucky day」曝光！牡羊升職加薪 這星座吃燒賣有好運

別再給婆家鑰匙了！人妻與尪出國玩 小姑趁機帶男友住3天「爽躺主臥大床」

相關新聞

徐巧芯投入立委初選不算落跑？ 他點1關鍵護航：騎驢找馬正常

北市議員徐巧芯宣布投入黨內信義南松山區立委初選，松山信義區選民無奈表示，「又多一個拋棄選民去選立委的」，也好奇「徐會不會先辭議員來表示誠意？」有網友認為，「大部分政治人物還是會有騎驢找馬的心態，只要不是第一任還沒做完就烙跑可接受」，一番言論卻被其他人狠酸雙標。

蘇貞昌敗選處理「連B+都沒有」 沈富雄看2024總統大選民調：這1人穩贏

蘇貞昌卸下行政院長，由前副總統陳建仁接任，副院長則是前桃園市長鄭文燦，而許多人也開始討論2024總統大選的可能人選。對此，前立委沈富雄坦言「蘇貞昌從此就下去了，走出這個舞台」，並針對民調分析，「如果侯友宜是第一名，就不用討論了，他一定會贏，柯文哲也一定會參選2024」。

「把她當孫女就好」 沈富雄點1關鍵：費鴻泰打不贏徐巧芯

國民黨世代交替發酵，北市議員徐巧芯宣布投入黨內信義、南松山立委初選，挑戰現任黨內資深立委費鴻泰。前立委沈富雄表示，「費鴻泰在黨員票是領先徐巧芯的，但如果是全民調的話，費鴻泰就down了」，更建議費「把徐巧芯看成你家的小孫女就好了」。

出席行政院會被問是否戰2024 侯友宜：院會是解決全台問題

昨天六都首長都出席行政院會，外界也關注新北市長侯友宜是否要出戰2024及何時會表態。侯友宜表示，行政院會是解決全台民眾急...

南投補選林明溱出奇招 宣傳小物讓民眾臉紅心跳

南投縣第二選區立委補選3月4日投開票，國民黨參選人林明溱推出「拋棄式濕紙巾」，但外觀、大小就如同「保險套」，讓民眾拿到後...

王鴻薇提案砍總統副總統卸任禮遇金 綠委批人格抹黑

國民黨立委王鴻薇擬提案修法，砍卸任總統副總統禮遇金。民進黨立委郭國文表示，不論任何黨派，即便卸任的前總統馬英九禮遇都予以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。