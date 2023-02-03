快訊

第一個任期都還沒做完！美30歲女議員遭連開多槍陳屍車內

第1代「全新未拆封」iPhone拍賣 他估成交價上看148萬台幣

麥卡錫成美中衝突引信 美學者：對台應回歸非官方關係

蘇貞昌敗選處理「連B+都沒有」 沈富雄看2024總統大選民調：這1人穩贏

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委沈富雄。 圖／聯合報系資料照片
前立委沈富雄。 圖／聯合報系資料照片

蘇貞昌卸下行政院長，由前副總統陳建仁接任，副院長則是前桃園市長鄭文燦，而許多人也開始討論2024總統大選的可能人選。對此，前立委沈富雄坦言「蘇貞昌從此就下去了，走出這個舞台」，並針對民調分析，「如果侯友宜是第一名，就不用討論了，他一定會贏，柯文哲也一定會參選2024」。

沈富雄昨（2）日在節目《POP撞新聞》中提到，大家對蘇貞昌的評價，大多是被他的個性給誤導，因為蘇貞昌其實是一個很賣力的人，在任內更是賣命演出，但是有時候話太多，而且脾氣太暴躁，所以不免給人不好的印象，他也坦言「一個人年紀到了70多歲，脾氣就很難改了」。

針對民進黨2024總統候選人的黨內初選，蘇貞昌有沒有可能再度挑戰賴清德？沈富雄認為蘇貞昌還是會心頭癢癢的，但他強調「蘇貞昌下台背影是不好看的」，他不應該在這麼嚴重的敗選以後，把留守內閣處理成戰狼內閣，在歷史上的評價連B+都沒有。

然而，沈富雄透露外界一直認為蘇貞昌跟蔡英文在爭鬥，但其實他們兩人沒有鬥，而是彼此依賴的合作關係，當蘇貞昌從行政院長下台後，「他從此就下去了，走出這個舞台」。

除此之外，沈富雄分析「對賴清德來說，現在是不利的」，因為現在各種民調，不要看幾比幾，要看各種有公信力的民調單位抽樣時的板塊。他舉例，比如說民眾黨現在爬起來，但民眾黨是偏藍的，所以屬性上是偏藍，現在偏藍的板塊仍然超過偏綠的板塊，這個在多年來的現象裡頭沒有發生過。

最後，沈富雄指出「如果侯友宜排名在第二，第三名是柯文哲，那第二跟第三的屬性是一致的，所以柯文哲會被棄保，這叫典型的棄保；但如果侯友宜是第一名，就不用討論了，他一定會贏，柯文哲也一定會參選2024」。

蘇貞昌 沈富雄 柯文哲 侯友宜 賴清德 民調

延伸閱讀

蘇貞昌下台嘆「剩滿肚渣」 王世堅嗆太超過：滿腦強人統治遺毒

遭秦慧珠批「爭權奪利」 徐巧芯先嘆「聽不懂」再喊話：愛妳

駁2024副總統人選傳聞 蕭美琴：無中生有

傳郭台銘組「非綠陣營」柯文哲：我會跟所有人合作

相關新聞

蘇貞昌敗選處理「連B+都沒有」 沈富雄看2024總統大選民調：這1人穩贏

蘇貞昌卸下行政院長，由前副總統陳建仁接任，副院長則是前桃園市長鄭文燦，而許多人也開始討論2024總統大選的可能人選。對此，前立委沈富雄坦言「蘇貞昌從此就下去了，走出這個舞台」，並針對民調分析，「如果侯友宜是第一名，就不用討論了，他一定會贏，柯文哲也一定會參選2024」。

「把她當孫女就好」 沈富雄點1關鍵：費鴻泰打不贏徐巧芯

國民黨世代交替發酵，北市議員徐巧芯宣布投入黨內信義、南松山立委初選，挑戰現任黨內資深立委費鴻泰。前立委沈富雄表示，「費鴻泰在黨員票是領先徐巧芯的，但如果是全民調的話，費鴻泰就down了」，更建議費「把徐巧芯看成你家的小孫女就好了」。

游錫堃：此行訪美會晤莫健 沒有見國會議員

中華民國立法院長游錫堃2日在祈禱早餐會場外表示，此行訪問華府會晤的美方人士，大部分來自民間，沒有國會，行政部門代表則是美...

王鴻薇提案砍總統副總統卸任禮遇金 綠委批人格抹黑

國民黨立委王鴻薇擬提案修法，砍卸任總統副總統禮遇金。民進黨立委郭國文表示，不論任何黨派，即便卸任的前總統馬英九禮遇都予以...

蔡稱願與北京對話 朱：歡迎跟著國民黨 別說一套做一套

蔡英文總統昨在「2023大陸台商春節活動」致詞時表示，願意和北京當局展開對話。國民黨主席朱立倫今受訪表示，蔡英文總統要跟...

參加行政院院會提3議題 張善政：獲非常正面回應

桃園市長張善政昨天參加行政院院會，提出3個議題請中央重視，其中包括修正財政收支劃分法和檢討統籌分配、一般補助款等分配辦法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。