蘇貞昌敗選處理「連B+都沒有」 沈富雄看2024總統大選民調：這1人穩贏

蘇貞昌卸下行政院長，由前副總統陳建仁接任，副院長則是前桃園市長鄭文燦，而許多人也開始討論2024總統大選的可能人選。對此，前立委沈富雄坦言「蘇貞昌從此就下去了，走出這個舞台」，並針對民調分析，「如果侯友宜是第一名，就不用討論了，他一定會贏，柯文哲也一定會參選2024」。

沈富雄昨（2）日在節目《POP撞新聞》中提到，大家對蘇貞昌的評價，大多是被他的個性給誤導，因為蘇貞昌其實是一個很賣力的人，在任內更是賣命演出，但是有時候話太多，而且脾氣太暴躁，所以不免給人不好的印象，他也坦言「一個人年紀到了70多歲，脾氣就很難改了」。

針對民進黨2024總統候選人的黨內初選，蘇貞昌有沒有可能再度挑戰賴清德？沈富雄認為蘇貞昌還是會心頭癢癢的，但他強調「蘇貞昌下台背影是不好看的」，他不應該在這麼嚴重的敗選以後，把留守內閣處理成戰狼內閣，在歷史上的評價連B+都沒有。

然而，沈富雄透露外界一直認為蘇貞昌跟蔡英文在爭鬥，但其實他們兩人沒有鬥，而是彼此依賴的合作關係，當蘇貞昌從行政院長下台後，「他從此就下去了，走出這個舞台」。

除此之外，沈富雄分析「對賴清德來說，現在是不利的」，因為現在各種民調，不要看幾比幾，要看各種有公信力的民調單位抽樣時的板塊。他舉例，比如說民眾黨現在爬起來，但民眾黨是偏藍的，所以屬性上是偏藍，現在偏藍的板塊仍然超過偏綠的板塊，這個在多年來的現象裡頭沒有發生過。

最後，沈富雄指出「如果侯友宜排名在第二，第三名是柯文哲，那第二跟第三的屬性是一致的，所以柯文哲會被棄保，這叫典型的棄保；但如果侯友宜是第一名，就不用討論了，他一定會贏，柯文哲也一定會參選2024」。