「把她當孫女就好」 沈富雄點1關鍵：費鴻泰打不贏徐巧芯

國民黨世代交替發酵，北市議員徐巧芯宣布投入黨內信義、南松山立委初選，挑戰現任黨內資深立委費鴻泰。前立委沈富雄表示，「費鴻泰在黨員票是領先徐巧芯的，但如果是全民調的話，費鴻泰就down了」，更建議費「把徐巧芯看成你家的小孫女就好了」。

徐巧芯表示，四年前她全力支持費鴻泰，當時費尋求支持，他也說過可能是最後一屆，「未來可能考慮交棒給我」，看來承諾沒辦法繼續，但她不會太介意。

沈富雄在廣播節目《POP撞新聞》中指出，費鴻泰面對徐巧芯時的處理方式不佳，費在遇到徐挑戰時，給人的感覺多事「他很嚴肅」、「他很緊張」、「他感受到威脅」，沈富雄建議費，「其實就不要這樣，把徐巧芯看成你家的小孫女就好了」。

沈富雄進一步表示，「費鴻泰在國民黨的黨員票是領先徐巧芯的，但如果是全民調的話，費鴻泰是down了啦，而且一路選下去，徐巧芯的花樣是很多的」。