游錫堃：此行訪美會晤莫健 沒有見國會議員
中華民國立法院長游錫堃2日在祈禱早餐會場外表示，此行訪問華府會晤的美方人士，大部分來自民間，沒有國會，行政部門代表則是美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）。
在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪問台灣後，游錫堃會不會趁訪美期間拜會現任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）成為關注焦點。
游錫堃1日和2日訪問華府，分別應邀出席國際宗教自由論壇與全美祈禱早餐會；但今年祈禱早餐會的形式與往年不同，主辦單位將場地一分為二，美國總統拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）與國會議員聚集在國會山莊，其他來賓在華盛頓希爾頓飯店，因此，游錫堃也無緣與美國總統和國會議員同場。
游錫堃在會後表示，沒有規畫造訪國會山莊，因為行程非常緊湊；國會外交一直在做，很多美國國會議員訪台都有拜訪立院。
有關與行政部門的會面，游錫堃說，此行來美見到莫健和一名負責勞工、人權和環保的官員，談論的主題都與宗教自由有關。
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