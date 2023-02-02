綠營桃園區立委初選爆炸 「她」也表態要參選

總統立委選舉即將於明年初舉行，綠營桃園第4選區（桃園區）的立委候選人初選，已有市府資科局前局長余宛如及前議員范綱祥表態參與初選，本次參與楊梅區議員失利的蕭立妍，在晚間也發表聲明，也將參選此區的立委初選。

蕭立妍表示，有人提議他在楊梅初選，或是在參選第2選區桃園海線的立委，但落選的當晚，他看到票數，就已經和在場的工作團隊，說他會參選桃園區的立委。

蕭立妍說，他會在楊梅設服務處，找到合適人選來協助服務。而第2選區已經有立委黃世杰，初選只會內耗。而桃園區只有經過初選出來的人，才有辦法贏回失去的席次。

蕭立妍指出，桃園區已有余宛如表態參加初選，謝謝余宛如上次來富岡站台，他也是富岡媳婦。但黨內初選是良性競爭，經過初選的洗禮會更有戰力，也會更有正當性。

蕭立言也自我推薦3點，第1點是他有膽識跟魄力，第2點是他有資源跟人脈，以及他有論述跟觀點。許多人認為桃園不好選，楊梅是安全牌，但他不需要安全牌，他不會是傳統的立委候選人，必須要非傳統才會贏。