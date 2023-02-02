市長贏了國民黨基隆團拜很嗨 朱立倫：再把立委贏回來

國民黨基隆市黨部今天舉辦新春團拜，黨主席朱立倫出席時說，因為「把基隆（市長）贏回來了」，來基隆參加團拜非常的高興，希望同志一起努力、繼續扎根，2024一定要把立委贏回來。

國民黨基隆市黨部今天下午4點30分在市黨部禮堂，舉辦新春團拜活動，朱立倫和黨秘書長黃健庭出席，與基隆市長謝國樑、市黨部主委吳國勝和黨籍市議員、黨幹部和黨員互道恭喜。

朱立倫說，多年來終於在過年辦團拜，一方面是疫情的關係，好幾年沒有辦法辦，同時也因為失去了基隆的政權，心情總是不一樣。非常感謝每一位同志的努力，還有所有好朋友的辛苦，「我們把基隆贏回來了」，他非常高興來到基隆，今天的團拜氣氛 也非常好。

朱立倫表示，國民黨去年的春聯用詞是牛耕虎躍，平安幸福，表示牛年辛苦耕作，努力扎根，去年底的虎年才能一躍衝天團結勝選。今年春聯是旺旺兔年，歲歲幸福，今年仍要一步一腳印，絕對都不敢鬆懈，腳踏實地，一定能夠勝利成功。

朱立倫也為基隆市長謝國樑背書，相信謝會用他的愛心、決心和耐心，以及謝對基隆市政的擘畫跟願景，一定能夠帶動基隆發展。不但基隆要發展，北北基桃大家一起來發展，讓北台灣千萬人口一起來發展。

謝國樑表示，他會在他的位置上好好做一些事情，上任後最重要的就是做一些讓民眾覺得基隆是溫暖、有愛的一些施政，他會學習朱立倫過去在桃園、新北市，黃健庭在台東縣的執政經驗建設基隆。

謝國樑說，最近在推乾淨家園、友善行人兩項政策，要把基隆整理的很乾淨，現在距離目標還有一點距離，會繼續努力。他也會全力讓爸爸媽媽牽著小孩，孩子們推著長輩出門，在基隆都能夠平安的行動，覺得很安心。