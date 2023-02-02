朱立倫宜蘭新春團拜喊團結 總統立委選舉「一定要贏」

國民黨黨主席朱立倫今天到宜蘭參加縣黨部舉辦的新春團拜，他除了感謝黨員同志在去年底選舉，團結一致贏得勝選，同時也期勉大家繼續團結努力，明年初的總統大選及立委選舉「一定要贏」。

朱立倫到場受到熱情歡迎，支持者爭相合影，被問到宜蘭立委人選時，他表示，3月4日以後會有一場南投縣立委補選，國民黨一步一腳印，對於明年初立委或總統選舉，會在南投立委補選勝選後再來討論，這段時間他會請宜蘭縣黨部主委及地方人士團結同志，讓更多人支持國民黨，奠定良好勝選基礎。

朱立倫除了感謝去年底大家團結勝選，同時也希望繼續團結一致，接下來的總統大選及立委選舉「一定要贏」，只要團結一致就會贏，不只贏宜蘭，更要把台灣贏回來，期盼國民黨在宜蘭展現執政成果，宜蘭興旺，愈來愈好。

國民黨縣黨部主委張建榮表示，去年底的選舉在民進黨抹黑打壓下，候選人選得非常艱苦，感謝大家發揮團隊精神，宜蘭縣打贏一場漂亮的選戰，不管縣長、鄉鎮市長及縣議員選舉都選得很好，甚至可說是歷史上最好的成績。