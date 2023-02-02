拉攏郭台銘卡侯友宜？朱立倫：媒體隨便亂寫 胡說八道

國民黨主席朱立倫今天下午到基隆市黨部參加新春團拜，對於總統大選話題，重申等南投立委補選後再討論。有媒體報導朱立倫派黨秘書長黃健庭牽線，「拉攏郭台銘，卡住侯友宜」，朱說，媒體「可能太閒了，隨便亂寫」，說他派誰去、派誰去，統統是胡說八道。

國民黨基隆市黨部今天下午4點30分在市黨部禮堂，舉辦新春團拜活動，朱立倫和黨秘書長黃健庭出席，與基隆市長謝國樑、市黨部主委吳國勝和黨籍市議員、黨幹部和黨員互道恭喜。

朱立倫會前受訪時表示，已經多次表達最近最重要的事，就是3月4日南投立委補選，全黨上下要團結一致，全力支持黨提名人林明溱高票當選。有關總統跟立委的部分，會在補選之後再來討論。

朱說，近期到各縣參加市團拜，希望在過年這段時間互道恭喜。國民黨一定要大家努力，團結一致，不管是南投的補選，或者是未來的總統或立委選舉，都秉持這樣的決心，才能夠勝選。

媒體詢問朱立倫，黨內有青壯世代挑戰現任資深立委，會不會擔心團結不成，反而演變成分裂？朱說，國民黨有越多的人才越好，他非常開心看到越來越多的好人才願意為國家服務，大家都要加油，黨內最後一定團結一致。

民眾黨主席柯文哲說，鴻海創辦人郭台銘有打電話給他，將在2月間見面，媒體詢問朱對2人碰面的看法。朱立倫表示，還沒有發生的事，他沒有辦法回應。

日前有媒體報導，朱立倫在春節期間，派出曾擔任郭台銘「副手」的黃健庭居間聯繫，國民黨內有人解讀朱要拉攏郭台銘，卡住侯友宜，但黃健庭否認。

朱立倫今天主動提及此事，指看到有媒體在過年的時候，「可能太閒了，這個隨便亂寫」，說他派誰去或派誰去，這些統統都是胡說八道。他當做是過年的笑話，也就不予追究，大家輕鬆一點，希望大家都能夠新年快樂。