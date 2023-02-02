快訊

拉法葉購艦第一筆犯罪所得追到 3.3億由列支敦斯登匯入北檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／內政部遭指沒收基隆護海公投 林右昌親上火線回應

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部長林右昌。中央社
內政部長林右昌。中央社

基隆地方發起的四接公投連署案，內政部回覆「不屬於地方自治事項」，並傳出內政部長林右昌過去擔任基隆市長時核准，現在卻認定非地方自治事項。林右昌今天下午表示，這是錯誤認知，他擔任基隆市長時沒有核准四接，基隆市政府沒有權力核准四接，當時針對提案內容是否屬於地方公投議題有疑慮，因此提報中央審議，最終內政部作出不是地方公投範圍，現在准駁回到基隆市政府決定。

內政部駁回林右昌2019年以基隆市長身分同意台電設廠興建，是否形同「林部長」打臉「林市長」？林右昌今天下午面對媒體提問表示，這是一個錯誤的認知，他在擔任市長期間沒有核准四接，基隆市政府沒有權力去核准四接。

林右昌進一步說明，提案人在提案的時候，是提給基隆市政府，當時他擔任市長，對市府而言，提案內容是否屬於地方公投範圍與議題，認為有適法疑慮，因此提到中央審議，這是相關法律規定；這課題很複雜，涉及相關部會，內政部詢問相關單位後，作出不是地方公投的範圍，回覆給基隆市政府。

林右昌說，現在准駁並非地方公投案，且是由基隆市府決定准駁，所謂准駁是由基隆市政府去准駁提案人。

林右昌強調，公投是人民權益，發起相關公投必須尊重，但公投有相關法律規定及要件程序，任何公投要成立，必須要符合要件跟程序，必須符合相關規定。

公投 林右昌 四接 內政部

延伸閱讀

【重磅快評】林右昌的鳥籠巧門 謝國樑有何疑義？

影／首次部務會報 內政部長林右昌：加速推動居住正義

林濁水酸論文門不是綠敗選原因？林右昌稱：內容被簡化

林右昌千字文揭綠敗選主因 林濁水酸：神奇的「真正原因」

相關新聞

林智堅中華大學碩士撤銷訴願遭駁回 審議會揭三大抄襲行為

前新竹市長林智堅因中華大學、台大碩士學位論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，但林智堅不服，去年循救濟管道向教育部提出訴願。根...

蘇貞昌下台嘆「剩滿肚渣」 王世堅嗆太超過：滿腦強人統治遺毒

行政院長蘇貞昌上個月率內閣總辭時，送茶壺茶葉給閣員，還嘆「最後只剩下满肚子渣」。對此，台北市議員王世堅今在節目「新聞不芹菜」專訪中批評蘇貞昌對於離開好像有怨言...

遭秦慧珠批「爭權奪利」 徐巧芯先嘆「聽不懂」再喊話：愛妳

國民黨世代交替發酵，北市議員徐巧芯昨宣布投入黨內信義、南松山立委初選，挑戰現任黨內資深立委費鴻泰。北市議員秦慧珠今說，「...

蘇一峰稱陳建仁論文「沒問題」 感嘆道出台灣學術圈長年陋習

國民黨立委王鴻薇先前爆料新科行政院長陳建仁以共同掛名作者投書的期刊論文涉嫌抄襲。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰對此認為，陳建仁可能連論文都沒看過，而台灣學術界長年以來的陋習就是「愛亂掛名」，所以此次論文案「沒問題」，他也順道分享自己的相關慘痛經歷。

基隆戰四接／護海公投准駁權無關中央？ 基市府：中選會玩文字遊戲

攸關基隆四接的反填海造陸護海公投雖然在日前遭內政部認定為非地方自治事項，但中選會今天跳出來表示，地方政府有權准駁公投提案，非內政部或中選會之責。基隆市長謝國樑隨即在今天下午舉行記者會反駁，指護海公投提案經中央認定非地方自治後，市府已難做核准，並認為中選會有玩文字遊戲之嫌。

拉攏郭台銘卡侯友宜？朱立倫：媒體隨便亂寫 胡說八道

國民黨主席朱立倫今天下午到基隆市黨部參加新春團拜，對於總統大選話題，重申等南投立委補選後再討論。有媒體報導朱立倫派黨秘書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。