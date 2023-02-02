影／內政部遭指沒收基隆護海公投 林右昌親上火線回應

基隆地方發起的四接公投連署案，內政部回覆「不屬於地方自治事項」，並傳出內政部長林右昌過去擔任基隆市長時核准，現在卻認定非地方自治事項。林右昌今天下午表示，這是錯誤認知，他擔任基隆市長時沒有核准四接，基隆市政府沒有權力核准四接，當時針對提案內容是否屬於地方公投議題有疑慮，因此提報中央審議，最終內政部作出不是地方公投範圍，現在准駁回到基隆市政府決定。

內政部駁回林右昌2019年以基隆市長身分同意台電設廠興建，是否形同「林部長」打臉「林市長」？林右昌今天下午面對媒體提問表示，這是一個錯誤的認知，他在擔任市長期間沒有核准四接，基隆市政府沒有權力去核准四接。

林右昌進一步說明，提案人在提案的時候，是提給基隆市政府，當時他擔任市長，對市府而言，提案內容是否屬於地方公投範圍與議題，認為有適法疑慮，因此提到中央審議，這是相關法律規定；這課題很複雜，涉及相關部會，內政部詢問相關單位後，作出不是地方公投的範圍，回覆給基隆市政府。

林右昌說，現在准駁並非地方公投案，且是由基隆市府決定准駁，所謂准駁是由基隆市政府去准駁提案人。

林右昌強調，公投是人民權益，發起相關公投必須尊重，但公投有相關法律規定及要件程序，任何公投要成立，必須要符合要件跟程序，必須符合相關規定。