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蘇貞昌下台嘆「剩滿肚渣」 王世堅嗆太超過：滿腦強人統治遺毒

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
對於蘇貞昌率閣員總辭時嘆「最後只剩下满肚子渣」，台北市議員王世堅批評「有點逾越分際」，直言蘇「腦袋裡都是過去強人統治的遺毒」。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
對於蘇貞昌率閣員總辭時嘆「最後只剩下满肚子渣」，台北市議員王世堅批評「有點逾越分際」，直言蘇「腦袋裡都是過去強人統治的遺毒」。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

行政院蘇貞昌上個月率內閣總辭時，送茶壺茶葉給閣員，還嘆「最後只剩下满肚子渣」。對此，台北市議員王世堅今在節目「新聞不芹菜」專訪中批評蘇貞昌對於離開好像有怨言，但有點不太恰當跟沒禮貌，他的作為凸顯出從頭到尾他的腦袋中，都是過去強人統治的遺毒。

王世堅表示，蘇貞昌下台當天不但回馬槍，而且還蠻兇的，譬喻自己是茶壺，茶水被大家喝走了，他剩下滿肚子茶渣，還說了去見蔡英文總統時說的話，他認為不太恰當、不大禮貌，「蔡總統一向很客氣禮貌對待黨內同志，蘇貞昌有點逾越分際。」

王世堅說，想跟蘇貞昌說，大家都是茶壺，二千三百萬人都是茶壺，有菊花茶、普洱茶，都提供茶水給他人，彼此互通有無、互相交換互相幫助，蘇貞昌一肚子剩茶渣，其他人也是，有什麼好在那邊討情分的？

王世堅指出，蘇貞昌第一點喜歡「作之君，作之師」；第二點忘了其實國家社會所有資源，都是全體人民辛苦賺錢得來的，都是人民繳稅的，不是說做政治多厲害，應該要好好分配，又不是他賺錢養2300萬人，這點蘇貞昌要搞清楚，這也凸顯出蘇貞昌腦袋裡都是過去強人統治的遺毒。

他認為，這點蘇貞昌要搞清楚，就像追求民主的過程，就是跟過去的惡魔對抗，就像對抗中共霸權，並呼籲，「切記自己不要變成惡魔，帶頭領導者不能赤牙牙（台語，意指盛氣凌人），還豢養一批禁衛軍，心態上就是不對。」

王世堅還點名，前內政部長徐國勇、前交通部長林佳龍在行政院時都是有志難伸，很多想法要跨部會討論，但是報告一上去都會石沉大海，就是因為蘇貞昌不當一回事，像治安會報，應該由行政院長召開，結果蘇任內4年一次都沒開，在他底下很難做事，因為太自以為是，強人統治。

王世堅認為，「雖然蘇貞昌能力很好，但當一個首長能只有自己會做事，要懂得領導，這部分蘇確實有點太霸道了！」

至於蘇貞昌未來是否有政治舞台？王世堅說，如果蘇貞昌有其他意圖，應該會自己觀察周遭情況，觀察社會聲音，尤其總統態度跟意志非常重要，畢竟是責任政治，蘇貞昌拖了好幾個月才下台，已經是夠扯了。

王世堅表示，他本來想尊重蘇貞昌老人家，但蘇貞昌除了滿肚子怨言，蘇還稱「沒有要退休」，就是暗示有機會會再來；他認為，蘇貞昌恢復過去狂妄講話方式，光是蔡總統第一關就過不了。

台北市議員王世堅(右)上午參加節目「新聞不芹菜」專訪。圖／取自節目「新聞不芹菜」直播畫面
台北市議員王世堅(右)上午參加節目「新聞不芹菜」專訪。圖／取自節目「新聞不芹菜」直播畫面

蘇貞昌 王世堅 行政院

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