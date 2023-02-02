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【重磅快評】林右昌的鳥籠巧門 謝國樑有何疑義？

聯合報／ 主筆室
基隆史上第一個地方公投「護海公投」遭中央沒收，新任基隆市長謝國樑表示不認同內政部理由，將修正文字後再送審。記者游明煌／攝影
基隆史上第一個地方公投「護海公投」遭中央沒收，新任基隆市長謝國樑表示不認同內政部理由，將修正文字後再送審。記者游明煌／攝影

基隆史上第一個地方公投「護海公投」，遭到中央蠻橫沒收。當時的基隆市長、現在的內政部林右昌還沒吭聲，中選會先發此地無銀聲明，強調地方性公投依法由地方政府准駁，內政部無沒收可能。

基隆市民反對四接填海造陸，去年六月發起公投，一周內連署達標，當時的林右昌市府百般拖延後，以是否屬於地方自治事項的疑義推給中央；內政部的審查又拖過九合一選舉之後，才在去年十二月駁回，正好搶在林右昌入閣前完成掃雷。

林右昌拿捏精準，閃過所有敏感時間點；既避免觸怒基隆人而成為九合一敗選戰犯，也不必在入閣後還得背負「破壞基隆環境、為難基隆鄉親」的罵名。

內政部塞了幾個理由，就沒收了基隆護海公投，何須訝異？蔡政府讓公投與大選脫鉤，又不設置電子投票，不就形同沒收人民公投權利嗎？中央收繳地方自治權限，台中市民「用肺呼吸」也換不回來；蔡政府犧牲環境，面對七千年的藻礁也不眨一眼。要廢核，就推說新北市長侯友宜阻撓核廢處理；要填海，就嗆聲基隆市民無權過問中央電政。

新任基隆市長謝國樑表示不認同內政部理由，將修正文字後再送審；基隆護海公投領銜提案人王醒之也表示，將修正原提案主文，或轉為全國性公投提案。

不過，轉為全國性公投提案不但門檻提高、難度大增，其他地區民眾也未必能感受到基隆護海的迫切性。至於修正提案文字再送審，正如王醒之批評的，地方自治淪為中央集權的粉飾，提案主文再怎麼修正，送審前景也未必樂觀。

過去地方公投成案後須送中央審議，被批評為鳥籠公投，因為往往一送中央審議，公投案就沒了。但民國107年修正公投法已經廢除公民投票審議委員會；只有地方政府對公投提案是否屬地方自治事項有疑義時，才報請行政院認定。

林右昌就是用了這個舊公投法遺留下來的鳥籠巧門，藉口是否屬地方自治事項有疑義，報請行政院認定，最後和中央聯手作掉了基隆人的護海公投。

那麼，謝國樑和王醒之有什麼「疑義」？謝國樑不認同內政部認定的理由，王醒之更強調不反對四接，公投標的是填海造陸；如果四接是中央電政，填海造陸則破壞基隆海洋生態和基隆港生機。基隆新市府到底有什麼需要報請行政院認定的疑義呢？

其實，謝國樑作為現任市長，在捍衛基隆海洋環境上還可以有許多作為，但地方公投仍然是凝聚與確認民意的重要工具。當然，舉辦地方公投的結果，最後仍可能遭蔡政府沒收；因為蔡政府連全國性公投結果都敢沒收了，何況地方公投。不過，那就讓蔡政府再和民意對撞一次吧！

公投 內政部 謝國樑 林右昌

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