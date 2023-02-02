四接公投有解？謝國樑：重新提案馬上准 不再打迷糊送中央

針對四接公投連署爭議，基隆市長謝國樑今天下午召開記者會表示，會請領銜提案人重新修文字再新送一次提案，依地方自治法，四接會填海造陸涉及地方環保議題，很明顯是地方自治事項，他「不會再送中央，會負責任的直接准許」，可以馬上進行第二階段公投的後續程序。

基隆地方發起的四接反對填海造陸公投連署案，內政部以「不屬於地方自治事項」為由沒收，引發各方爭議。

謝國樑說，依基隆市公投自治條例，連署提案第一關是送基隆市政府，市政府可以准許，假如護海公投是在他就任後才送市府，內容他有看到，他會批准的。

市府可以允許、要求補正、駁回不允許或有疑義時送行政院認定之，顯然前市府是認定有疑義送行政院，行政院委託內政部做出解釋，認定不屬地方自治事項，大家法律認定有很大落差，但「環境保護的東西怎會不屬於地方自治事項呢？」，「海洋保護絕對屬於地方自治事項」。

謝國樑表示，另依地方制度法第十九條，提及牽關於衛生及環境保護事項，四接就是環保問題，會填海、破壞生態、造成公安疑慮等，如果再送連署案來，他一定就直接允許了，可以馬上就進行公投後續第二階段程序。

護海公投連署提案目前內政部已經認定不屬地方自治事項，基隆市政府無法再要求補正，地方沒法再允許，因此會發文給領銜提案人重新提一個新案，重新修正並且要更完整，他會馬上來允許，不必再由中央認定，「不會再打迷糊仗，不會再把責任丟給中央，讓中央來去判定」。

謝國樑認為，基隆民眾絕對有權力在四接議題表達公投的權力，市府朝此目標來努力，在此思維繼續進行下去。