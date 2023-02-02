快訊

婦人3年奔走把機械車位變平面 突破困難省下上千萬代金

烏克蘭很快就能收復克里米亞？傳五角大廈評估不太可能

超級慘況！鐵粉曝「日本壽司郎」店面空無一人 被脫序屁孩害慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四接公投有解？謝國樑：重新提案馬上准 不再打迷糊送中央

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
四接公投有解？基隆市長謝國樑表示重新提案馬上准，不再打迷糊送中央。記者游明煌／攝影
四接公投有解？基隆市長謝國樑表示重新提案馬上准，不再打迷糊送中央。記者游明煌／攝影

針對四接公投連署爭議，基隆市長謝國樑今天下午召開記者會表示，會請領銜提案人重新修文字再新送一次提案，依地方自治法，四接會填海造陸涉及地方環保議題，很明顯是地方自治事項，他「不會再送中央，會負責任的直接准許」，可以馬上進行第二階段公投的後續程序。

基隆地方發起的四接反對填海造陸公投連署案，內政部以「不屬於地方自治事項」為由沒收，引發各方爭議。

謝國樑說，依基隆市公投自治條例，連署提案第一關是送基隆市政府，市政府可以准許，假如護海公投是在他就任後才送市府，內容他有看到，他會批准的。

市府可以允許、要求補正、駁回不允許或有疑義時送行政院認定之，顯然前市府是認定有疑義送行政院，行政院委託內政部做出解釋，認定不屬地方自治事項，大家法律認定有很大落差，但「環境保護的東西怎會不屬於地方自治事項呢？」，「海洋保護絕對屬於地方自治事項」。

謝國樑表示，另依地方制度法第十九條，提及牽關於衛生及環境保護事項，四接就是環保問題，會填海、破壞生態、造成公安疑慮等，如果再送連署案來，他一定就直接允許了，可以馬上就進行公投後續第二階段程序。

護海公投連署提案目前內政部已經認定不屬地方自治事項，基隆市政府無法再要求補正，地方沒法再允許，因此會發文給領銜提案人重新提一個新案，重新修正並且要更完整，他會馬上來允許，不必再由中央認定，「不會再打迷糊仗，不會再把責任丟給中央，讓中央來去判定」。

謝國樑認為，基隆民眾絕對有權力在四接議題表達公投的權力，市府朝此目標來努力，在此思維繼續進行下去。

民政處長張淵翔表示，市府各單位不會再有任何阻擋公投的作法，基隆市政府會和人民站在同一陣線，只要是任何傷害環境、生態的作為，市府都會努力來維護。在四接公投上，各局處都會來協助公投團體進行各項程序作業的進行。

四接公投有解？基隆市長謝國樑表示重新提案馬上准，不再打迷糊送中央。記者游明煌／攝影
四接公投有解？基隆市長謝國樑表示重新提案馬上准，不再打迷糊送中央。記者游明煌／攝影

公投 四接 謝國樑 行政院 內政部

延伸閱讀

中央沒收四接公投將再送審 謝國樑：中央不能罔顧民意

內政部駁回四接地方公投連署 謝國樑：再協助找一條路

謝國樑選舉遭控洗錢1億 他告這名立委求償300萬並刊登判決書

再次借將！劉美蘭接基隆教育處長 謝國樑：感謝侯友宜忍痛割愛

相關新聞

遭秦慧珠批「爭權奪利」 徐巧芯先嘆「聽不懂」再喊話：愛妳

國民黨世代交替發酵，北市議員徐巧芯昨宣布投入黨內信義、南松山立委初選，挑戰現任黨內資深立委費鴻泰。北市議員秦慧珠今說，「...

蘇一峰稱陳建仁論文「沒問題」 感嘆道出台灣學術圈長年陋習

國民黨立委王鴻薇先前爆料新科行政院長陳建仁以共同掛名作者投書的期刊論文涉嫌抄襲。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰對此認為，陳建仁可能連論文都沒看過，而台灣學術界長年以來的陋習就是「愛亂掛名」，所以此次論文案「沒問題」，他也順道分享自己的相關慘痛經歷。

柯文哲會不會和藍軍整合？王世堅：組非綠聯盟他就死了

距2024總統大選僅剩1年，民眾黨主席柯文哲的動向成焦點。對此，台北市議員王世堅上午在節目「新聞不芹菜」專訪中被問到，柯...

【重磅快評】林右昌的鳥籠巧門 謝國樑有何疑義？

基隆史上第一個地方公投「護海公投」，遭到中央蠻橫沒收。當時的基隆市長、現在的內政部長林右昌還沒吭聲，中選會先發此地無銀聲...

四接公投有解？謝國樑：重新提案馬上准 不再打迷糊送中央

針對四接公投連署爭議，基隆市長謝國樑今天下午召開記者會表示，會請領銜提案人重新修文字再新送一次提案，依地方自治法，四接會...

林濁水酸論文門不是綠敗選原因？林右昌稱：內容被簡化

內政部長林右昌日前發千字文，談民進黨敗選主因，認為「疫情三年讓貧富差距變大、社會相對剝奪感更強烈」，民進黨前立委林濁水今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。