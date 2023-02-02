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林濁水酸論文門不是綠敗選原因？林右昌稱：內容被簡化

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對內政部長林右昌日前發文談民進黨敗選原因，民進黨前立委林濁水酸難道論文門、黑金不是原因嗎？林右昌今天受訪表示，可能內容被簡化，他所講的是面對問題的態度。記者邱德祥／攝影
針對內政部長林右昌日前發文談民進黨敗選原因，民進黨前立委林濁水酸難道論文門、黑金不是原因嗎？林右昌今天受訪表示，可能內容被簡化，他所講的是面對問題的態度。記者邱德祥／攝影

內政部長林右昌日前發千字文，談民進黨敗選主因，認為「疫情三年讓貧富差距變大、社會相對剝奪感更強烈」，民進黨前立委林濁水今天在臉書酸論文門、黑金、抗中保台變成迴力鏢等都是「假原因」，林右昌的說法才是「神奇的『真正原因』」。林右昌今天下午出席內政部務會議後記者會受訪表示，內容可能被簡化，他講的是面對問題的態度，深刻體認到那些問題都有底層經濟跟政治存在。

林濁水今天透過臉書指出，沒有人會質疑民眾相對剝奪感也是敗選原因，但不應稱其為「真正原因」，他諷「論文門，黑金，抗中保台變成迴力鏢都不是『真正原因』，都是『假原因』？各家民調發現民眾對論文門強烈反感都是假反感？民眾認為總統對中國軍演太軟弱也是假民意？」

對於林濁水的批評，林右昌回應，該篇文章的文字非常長，主要提到的是底層政治跟經濟因素，點到底層政治跟經濟問題很多，比較重要是面對態度，民眾不同角度會有不同心情理解。

林右昌 林濁水 民進黨

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