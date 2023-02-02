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遭秦慧珠批「爭權奪利」 徐巧芯先嘆「聽不懂」再喊話：愛妳

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市議員徐巧芯。聯合報系資料照
台北市議員徐巧芯。聯合報系資料照

國民黨世代交替發酵，北市議員徐巧芯昨宣布投入黨內信義、南松山立委初選，挑戰現任黨內資深立委費鴻泰。北市議員秦慧珠今說，「世代交替」好像要把別人汰換、自己上位，這種講法有爭權奪利之嫌，應是世代融合、世代合作。徐巧芯則回應，祝福她健康快樂，還喊話「我愛妳，希望妳也愛我」

秦慧珠今受訪時表示，議會需要老幹新枝，資深民代嫻熟法規、議事運作及各種政策來龍去脈，也較願意待在議會擔任召集人、黨鞭，年輕人懂得媒體操作，待在議會時間相對較少，他們也不太喜歡擔任各委員會召集人，因需長時間耗在議會。

秦慧珠說，年輕民意代表想進立院當然非常好，給予肯定鼓勵，但是也不能抹煞所有資深民代，沒有利用價值或不如年輕人，這種講法在黨內掀起紛擾是不好的。

秦慧珠認為，年輕一代現在可能有一點焦慮，覺得資深民代都不退休就沒機會，因此發起進攻，利用機會來放話挑戰，對此非常遺憾。國民黨過去沒有年輕人去放話否定資深前輩，然後肯定自己，這並不是一個好文化。

對此，徐巧芯回應，她沒否定過資深前輩，自己也擔任過委員會召集人，聽不懂秦慧珠的說法，而自己有自己的問政風格，資深的議員也很好，沒有誰對誰錯。徐認為，秦與她都是同區議員，也是黨團書記長，應力挺包容黨內議員，徐最後說「祝福她健康快樂」、「我愛妳，希望妳也愛我」。

台北市議員秦慧珠。圖／聯合報系資料照
台北市議員秦慧珠。圖／聯合報系資料照

秦慧珠 徐巧芯 國民黨

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