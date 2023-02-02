參加行政院會 陳其邁自嘲從副院長變市長「位子越坐越遠」

高雄市長陳其邁今天北上參加行政院會，表達擔憂國家升息、俄烏戰爭、停滯性通膨等挑戰等問題，另外肯定院長陳建仁指派副院長鄭文燦擔任中央與地方協調窗口。陳其邁也開玩笑說，他從行政院副院長到地方首長，位子已經從最前面坐到最末端。

會中，陳其邁說，面對地緣政治、國際經濟、主要國家升息、俄烏戰爭、停滯性通膨等挑戰，對台灣來講非常嚴峻，假如政府沒有辦法及時解決民眾的困難、減輕弱勢家庭的負擔，對於從走出疫情，面對經濟未來的嚴峻挑戰會是相當大的困難。

陳其邁提及，陳院長特別強調施政不分藍綠、建設不分黨派，他希望地方政府在施政上確實也是如此，六都首長大家的想法在共通性的問題，台灣也不大，碰到的問題都是一樣，所以不管是區域或各城市所碰到一些問題，有一個好的交換意見的平台，對於凝聚財政、經濟、交通、區域發展都非常有幫助。

聽完首長意見後，院長陳建仁指示副院長鄭文燦擔任中央與地方的協調窗口。對此，陳其邁肯定說，地方首長很辛苦，有時候涉及跨部會，必須一個部會、一個部會跑，在部會又會碰到整合問題，所以中央有人當窗口，可以迅速、有效解決民眾困難，鄭當窗口，「我覺得非常好」。

陳其邁說，今天陳院長展現非常高的誠意，鄭文燦從地方來，也了解地方需求及地方在推動市政、解決民眾困難所碰到的狀況；感謝陳院長邀集首長形成一個制度性的溝通管道，這對於推動國家整體建設、地方產業都非常有幫助。

此外，陳其邁也開玩笑說，從行政院到地方，他的位子從最前面的副院長坐到最末端，越坐越遠。