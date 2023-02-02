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參加行政院會 陳其邁自嘲從副院長變市長「位子越坐越遠」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁肯定行政院長陳建仁指派副院長鄭文燦擔任地方的協調窗口。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁肯定行政院長陳建仁指派副院長鄭文燦擔任地方的協調窗口。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁今天北上參加行政院會，表達擔憂國家升息、俄烏戰爭、停滯性通膨等挑戰等問題，另外肯定院長陳建仁指派副院長鄭文燦擔任中央與地方協調窗口。陳其邁也開玩笑說，他從行政院副院長到地方首長，位子已經從最前面坐到最末端。

會中，陳其邁說，面對地緣政治、國際經濟、主要國家升息、俄烏戰爭、停滯性通膨等挑戰，對台灣來講非常嚴峻，假如政府沒有辦法及時解決民眾的困難、減輕弱勢家庭的負擔，對於從走出疫情，面對經濟未來的嚴峻挑戰會是相當大的困難。

陳其邁提及，陳院長特別強調施政不分藍綠、建設不分黨派，他希望地方政府在施政上確實也是如此，六都首長大家的想法在共通性的問題，台灣也不大，碰到的問題都是一樣，所以不管是區域或各城市所碰到一些問題，有一個好的交換意見的平台，對於凝聚財政、經濟、交通、區域發展都非常有幫助。

聽完首長意見後，院長陳建仁指示副院長鄭文燦擔任中央與地方的協調窗口。對此，陳其邁肯定說，地方首長很辛苦，有時候涉及跨部會，必須一個部會、一個部會跑，在部會又會碰到整合問題，所以中央有人當窗口，可以迅速、有效解決民眾困難，鄭當窗口，「我覺得非常好」。

陳其邁說，今天陳院長展現非常高的誠意，鄭文燦從地方來，也了解地方需求及地方在推動市政、解決民眾困難所碰到的狀況；感謝陳院長邀集首長形成一個制度性的溝通管道，這對於推動國家整體建設、地方產業都非常有幫助。

此外，陳其邁也開玩笑說，從行政院到地方，他的位子從最前面的副院長坐到最末端，越坐越遠。

陳其邁 俄烏戰爭 行政院 陳建仁 鄭文燦

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