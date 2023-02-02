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蘇一峰稱陳建仁論文「沒問題」 感嘆道出台灣學術圈長年陋習

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院長陳建仁。 聯合報資料照片 記者莊昭文／攝影
行政院長陳建仁。 聯合報資料照片 記者莊昭文／攝影

國民黨立委王鴻薇先前爆料新科行政院長陳建仁以共同掛名作者投書的期刊論文涉嫌抄襲。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰對此認為，陳建仁可能連論文都沒看過，而台灣學術界長年以來的陋習就是「愛亂掛名」，所以此次論文案「沒問題」，他也順道分享自己的相關慘痛經歷。

王鴻薇先前爆料新科行政院長陳建仁在擔任國科會主委期間以共同掛名作者投書期刊，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，連台大醫學院學倫會也認證，當時陳建仁還自行請辭國科會主委。

面對抄襲疑雲，陳建仁後來證實這是「抄錄疏失」，但不認有抄襲，綠營立委也反擊這是不實指控。

蘇一峰近日則在臉書發表看法，他直言：「陳建仁的論文案沒有問題啦！被掛名第九作者，論文可能沒有看過。」他也分享自身經歷，以前到長庚醫院演講時，也曾被提問過，為何過半論文都要當第一作者自己寫、為什麼要這麼辛苦？

蘇一峰表示，陳建仁本人他沒意見，學術做得很好、是台灣的頂尖，這是不爭的事實，但他話鋒一轉道出台灣學術圈的陋習：「我最近七八年就接到十次以上的拜託要求，要幫忙生論文給沒貢獻的人當作者，因為醫院的需求，其中一半以上是要我無代價送出第一作者或通訊作者…」。

蘇一峰透露，很多前輩都告誡過自己，台灣學術圈就是靠關係拿經費，拉黨結派靠學閥山頭，這樣研究經費才能源源不絕。

陳建仁

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