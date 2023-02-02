緬甸延長國家緊急狀態半年 我外交部支持國際制裁

緬甸軍政府政變兩周年，緬甸國防和安全委員會本月1日宣布延長國家緊急狀態6個月，美國隨後表示譴責，美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)1日表示，美國強烈反對緬甸軍政府延長緊急狀態的決定，延長軍方的非法統治以及對緬甸造成的痛苦。

今外交部例行記者會，媒體提問，美國及其他民主國家已發出譴責並於本周實施制裁，台灣是否考慮經濟制裁緬甸軍政府及國營公司？我外交部發言人劉永健回應，將持續支持國際社會針對恢復緬甸民主、保護人權所採行的相關決定與作為。

緬甸上次大選是2020年11月，當時由前國務資政翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD）獲勝，但2021年2月緬甸高階將領卻發動政變，推翻民選的翁山蘇姬政府，並將她送交軍政府法庭審理。2021年緬甸法院以煽動和違反新冠防疫規定等罪名，判處諾貝爾和平獎得主、前緬甸實際領袖翁山蘇姬4年監禁。

劉永健說，緬甸軍政府原定於今年1月31日解除國家緊急狀態，但卻又再延長六個月緊急狀態；因為緬甸人權議題未見改善，美國、加拿大、英國、澳洲等國已相繼祭出新制裁，台灣身為國際社會擁護自由、民主、和平等普世價值的國家，對於緬甸動盪局勢及軍政府鎮壓民主派人士的作為，表達關切與譴責。