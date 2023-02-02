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賴清德會清綠營網軍？王世堅：恐力有未逮

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅(右)上午參加節目「新聞不芹菜」，接受主持人黃光芹專訪。圖／取自新聞不芹菜直播畫面。
台北市議員王世堅(右)上午參加節目「新聞不芹菜」，接受主持人黃光芹專訪。圖／取自新聞不芹菜直播畫面。

民進黨主席賴清德在2019年民進黨總統初選，曾慘遭網軍鋪天蓋地攻擊。對此，台北市議員王世堅上午在節目「新聞不芹菜」專訪中被主持人黃光芹問到，賴清德會不會清綠營的網軍？王世堅認為，賴清德他在這一方面無法著力，在這部分力有未逮。

對於側翼網軍文化，還會再發生？民進黨敗退後還沒處理掉？王世堅說，沒有錯，但網軍不是民進黨有，在野黨也有 ，像柯文哲也還有網軍，但網軍一定要被社會唾棄，因為網軍除了幫主子搽脂抹粉，還霸凌不同聲音，這很糟糕，像王浩宇、周玉蔻，這些已經被社會唾棄，沒有人格的人，他評論的至少都是很有格調的，周玉蔻是沒人格的人，就不評論，交給社會處理。

至於新竹市前市長林智堅的部分，王世堅指出，他覺得民進黨不要再去回應林智堅的事，林有權利去平反，但民進黨同志不必加一句支持林智堅平反，這不是幫忙，因為本來就有制度，被學論會判了，要循制度管道，法律和規定都有 ，要提就去提，如果說是被栽贓、被汙衊，所有管制都很威權、台大、中華大學都很獨裁，不讓申訴，那可以講。

至於黨主席賴清德會不會清綠營網軍？王世堅指出，在這一方面無法著力，因為誰聘網軍？誰給資源？水肥車是誰？只看得到這些小鬼、粉專的名，但背後是誰？他想賴清德在這部分力有未逮，所以這會是他頭痛的問題，但相信社會有一股力量，社會是有智慧的，人民也有智慧，懂得分析，慢慢會看清楚那些是側翼、帶風向。

民進黨 王世堅 賴清德 網軍

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