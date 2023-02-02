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麥卡錫春季訪台？ 邱臣遠：恐將再次面臨中共武力鎖台
美國眾議院議長麥卡錫擬春季訪台，民眾黨主席柯文哲今天被問及此看法，他說外國友人要來訪，台灣沒有理由拒絕和逃避，但轉過頭來還是要跟大陸有效溝通；中美對抗的局勢是一個既定事實，台灣夾在中間，「我們也不會完全押一邊，但是在當中如何求平穩才是我們要做的事。」
民眾黨團立院總召邱臣遠認為，「若麥卡錫議長訪台之旅成行，台灣恐需做好再次面臨中共武力鎖台的準備」。他指出，去年裴洛西議長來台，中共採取軍演方式封鎖台灣，反應激烈，且對台灣經濟貿易與能源儲備造成非常大的影響。
邱臣遠說，近期美國對中共的態度更加強硬，通過拉攏盟國一同禁賣晶片與輸出人才技術，制裁力量更大，「儼然在亞太地區形成了一種無形的軍備競賽」，若麥卡錫真的來台，中共可能的反應更令人擔憂。
邱臣遠表示，台灣是主權獨立國家，沒理由將友人拒於門外，需積極爭取國際支持，並致力於台海與區域的穩定發展，麥卡錫訪台議題是對陳建仁內閣的考驗，如何用智慧降低台海衝突的敏感性，避免重演裴洛西事件，外界都很關注。
民進黨立委許智傑認為，麥卡錫若繼裴洛西後訪台，代表三大意義：「支持台灣」是美國跨黨派的國策、台美關係重要性十足、肯定蔡政府外交表現。但中共會想製造事端提早軍演也是有可能的，所以陳建仁新內閣和國安團隊都需隨時注意中共動態，保障國人安全，許智傑呼籲，中共不該干涉台灣交朋友，也應避免破壞亞太區域和平。
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