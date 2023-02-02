柯文哲會不會和藍軍整合？王世堅：組非綠聯盟他就死了

距2024總統大選僅剩1年，民眾黨主席柯文哲的動向成焦點。對此，台北市議員王世堅上午在節目「新聞不芹菜」專訪中被問到，柯文哲會不會被整合？王世堅說，如果跟國民黨合作，一起組成所謂非綠聯盟來對抗民進黨，那時候的柯文哲就死了，「柯Ｐ已死，如果去跟藍軍合作」。

民眾黨前立委蔡壁如冒天在「新聞不芹菜」接受黃光芹專訪中提到，自己也跟柯文哲建議，如果柯文哲出來選就要展現出「柯文哲選到底」的樣子。民眾黨缺乏一個讓大家走出來支持的動力，她也跟柯文哲說那個動力一定要找到。

王世堅今天上節目，被黃問到柯文哲會不會選到被整合？王世堅說，柯文哲不會去跟國民黨整合，他知道柯Ｐ很壞，但不致於壞到此，如果跟國民黨合作一起組成所謂非綠聯盟來對抗民進黨，那時候的柯文哲就死了，柯Ｐ已死，如果去跟藍軍合作。

王世堅說，第一點，最傷是他，柯Ｐ到現在至少有10%支持者，對柯Ｐ走白色、非藍非綠，至少還有一個期待，至少還有格調，去領導這些人，如果柯甘冒大不諱，如果經營這一塊卻要賣給藍軍去合作，那柯Ｐ政治生命就完蛋。

王世堅表示，第二點，要維持民眾黨的存活，一要有政黨票，維持在立法院有一定的席次，所以認為柯文哲不會和藍軍合作，自己有一張入場券，就以這張入場券參選到底。