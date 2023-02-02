睽違3年大陸台商春節活動 蔡英文出席團拜

海基會上午在台北美福飯店，舉行已停辦3年的「2023大陸台商春節活動」，與大陸台商聯絡感情，蔡英文總統、經濟部長王美花、陸委會主委邱太三、海基會代理董事長許勝雄、工業總會理事長苗豐強、商業總會理事長許舒博和大陸全國台企聯、各地台商協會代表出席。

蔡英文總統致詞表示，協助台商加速全球布局，是政府今年重要的目標之一。進行春節團拜儀式後，蔡英文便離開活動現場，離席時與部分台商代表握手致意。 海基會上午在台北美福飯店，舉行已停辦3年的「2023大陸台商春節活動」，蔡英文總統出席致詞。記者林伯東／攝影 海基會上午在台北美福飯店，舉行已停辦3年的「2023大陸台商春節活動」，陸委會主委邱太三出席致詞。記者林伯東／攝影 海基會上午在台北美福飯店，舉行已停辦3年的「2023大陸台商春節活動」，海基會代理董事長許勝雄出席致詞。記者林伯東／攝影 海基會上午在台北美福飯店，舉行已停辦3年的「2023大陸台商春節活動」，蔡英文總統（左二）進行春節團拜儀式後，離席時與部分台商代表握手致意。記者林伯東／攝影 海基會上午在台北美福飯店，舉行已停辦3年的「2023大陸台商春節活動」，蔡英文總統（右二）、經濟部長王美花（左一）、陸委會主委邱太三（右二）、海基會代理董事長許勝雄（左二）出席進行春節團拜儀式。記者林伯東／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 海基會上午在台北美福飯店，舉行已停辦3年的「2023大陸台商春節活動」，經濟部長王美花出席致詞。記者林伯東／攝影

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