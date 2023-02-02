朱立倫赴花蓮黨部新春團拜 新年新希望「團結重返執政」
國民黨主席朱立倫今天到花蓮縣黨部參加新春團拜，受到大批黨員熱情歡迎。對於明年總統、立委大選，朱立倫說，相關提名作業會等3月4日南投立委補選後討論，目前要先團結贏得南投立委補選，更期望明年重返執政，他也號召更多好朋友加入國民黨，一起讓台灣更好。
朱立倫今天由縣長徐榛蔚、立委傅崐萁等人陪同，到花蓮縣黨部參加新春團拜暨黨員聯誼活動，現場湧入大批黨員，除了黨部主委張逸華，還有立委鄭天財、副議長徐雪玉等多位縣議員、鄉鎮長、各級民意代表、支持者出席，眾人高喊「旺旺兔年、歲歲幸福」，並相互拱手祝賀新年快樂。
朱立倫說，今年賀詞「旺旺兔年」，音是one、two、three、four ，期許全黨團結，一步一腳印，贏得明年立委、總統大勝，並讚許傅崐萁、鄭天財都是相當優秀的立委，預祝兩人都能高票連任。
朱立倫還批評民進黨用鴨霸、權勢、不當的手段，清算和沒收國民黨的黨產，向黨員喊話「我們沒有錢、沒有權，但有決心和志氣，讓我們團結努力，一定能夠勝利成功。」
傅崐萁表示，國民黨一窮二白，但看到這麼多黨員同志出席，表示國民黨生生不息，不怕民進黨打壓。國民黨在艱困環境下仍能在15個縣市勝選，新的一年盼同心協力贏回國家、贏回台灣，讓兩岸和平，孩子不要流血上戰場。
團拜結束後受訪，被問到明年總統、立委選舉，朱立倫說，相關提名作業會在3月4日南投立委補選後再討論，目前最重要就是團結一致贏得南投立委補選。
近日國民黨內掀起世代交替、讓年輕人進入國會聲浪，以及黨籍桃園市議員詹江村在臉書發文感嘆「國民黨難道背後沒有好老闆支持，沒有好爸爸栽培，就注定一輩子只能選議員嗎？」重提當年通過黨內立委初選卻被黨中央以「太年輕」片面取消資格的往事。
朱立倫被問到此事，表示詹江村是過去他在桃園市長的發言人，他認為黨內每一位都是好朋友，「統統都加油」；並說，新的一年，要號召更多好朋友加入國民黨，「不管藍色、白色或是其他顏色」，只要是非綠的朋友都歡迎來支持國民黨，力量愈大愈好，才能夠讓台灣更好。
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