接見美前印太司令戴維森 蔡英文：我們有能力保衛家園

蔡英文總統今天上午接見由美國前印太司令戴維森率領的「國家亞洲研究局（NBR）」智庫訪問團。她致詞時表示，面對威權主義擴張，台灣必須提升自我防衛能力，才能確保國家安全，並且守護民主自由的價值。「我們有決心、有信心，更有能力保衛家園，也非常願意跟美國及所有理念相近夥伴，持續深化合作。」

戴維森指出，過去幾天的討論聚焦於台灣蓬勃發展的民主及公民社會，以及中國對台灣所採取的一系列行動，並強調，台美之間有許多可以持續加深及強化的關係。

戴維森提到，此行他也觀察到台北有非常豐富的活力，也有許多正在進行的建設及強健的產業，及台灣軍隊強韌的精神。此外，台灣人民也非常友善。

蔡總統表示，在新春開工的第一周，她很高興在總統府再次接待來自「國家亞洲研究局」的好朋友。這次戴維森（Philip S. Davidson）率團來訪，是NBR在疫情後，首次恢復訪台，她要表達最誠摯的歡迎。戴維森在印太司令任內就非常關注台海安全情勢，卸任後也致力呼籲美國關注台海議題，她要藉這個機會特別感謝戴維森對台海安全的貢獻。

蔡總統指出，NBR長期關注印太安全議題，經常提出深入的分析，訪團訪賓也都具有相關研究背景，相信透過來訪，台灣和美國在印太安全議題上，能夠有更多的意見交流。

蔡總統認為，面對威權主義擴張，台灣必須提升自我防衛能力，才能確保國家安全，並且守護民主自由的價值。因此，我方以強化全民國防為戰略目標，已經提出兵力結構調整方案。從明年開始，將恢復一年期的義務役，也將強化訓練內容和量能。

蔡總統強調，「我們有決心、有信心，更有能力保衛家園。我們也非常願意跟美國及所有理念相近夥伴，持續深化合作。」

蔡總統指出，台灣和美國除了加強軍事交流，也不斷提升經貿合作。在上個月，「台美21世紀貿易倡議」剛舉行新一回合的會議。就整體方向來說，台美之間的貿易將有更多簡便通關和驗證等程序，並且會建立多項雙邊機制平台，讓雙方能夠更有效率解決各項貿易和投資問題。

蔡總統說，期待台灣和美國在供應鏈、電信安全、科學及技術等各領域，建立更緊密的合作關係，讓台美雙方、區域及全球都能夠有更進步的發展。

蔡總統表示，台灣是維護區域和平、堅守民主自由的良善力量。新的一年，會持續凝聚更多力量，為區域的繁榮發展做出貢獻。她也表示，訪團所有專家學者的見解，都是非常寶貴的參考意見，非常感謝訪團來訪，並祝福訪問順利圓滿。

戴維森致詞時首先感謝蔡總統的談話與溫暖接待。他很榮幸今天能夠來到這裡，並感謝NBR的同仁規畫此次行程，讓他首度到訪台灣。此行出發前，他就告訴同仁，這次參訪是希望能聆聽並且學習，目前這兩件事都有成功做到，他與美國政府、台灣政府及台北的智庫都有非常豐富的討論。

戴維森表示，他非常期待今天與蔡總統的討論，希望更了解台灣的民主及發展，並且聆聽蔡總統對於安全情勢及台美關係的見解。