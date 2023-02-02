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林右昌千字文揭綠敗選主因 林濁水酸：神奇的「真正原因」

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

新任內政部長林右昌日前發千字文，談民進黨敗選主因，認為「疫情三年讓貧富差距變大、社會相對剝奪感更強烈」，前民進黨立委林濁水對此則提出不同看法質疑，酸論文門、黑金、抗中保台變成迴力鏢等都是「假原因」，林右昌的說法才是「神奇的『真正原因』」。

林右昌31日深夜在臉書發文，提到疫情三年，台灣的國家總體經濟表現雖然亮眼，但實際上卻有許多中小型企業損失慘重，因為抵抗疫情最後搞到倒閉，「不僅把數十年積累的家當賠光，還因此背上負債，現在生活得很辛苦！」，因疫情而失業被迫轉業的勞工產生強烈的相對剝奪感，因而導致社會階層磨擦，衍生出社會問題。

他指出三年疫情使貧富差距、社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題也被放大，「我個人覺得，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素」。

針對林右昌的貼文，前民進黨立委林濁水亦發文表示，沒有人會質疑民眾相對剝奪感也是敗選原因，但不應稱其為「真正原因」，他諷「論文門，黑金，抗中保台變成迴力鏢都不是『真正原因』，都是『假原因』？⋯⋯各家民調發現民眾對論文門強烈反感都是假反感？民眾認為總統對中國軍演太軟弱也是假民意？」

林濁水認為相對剝奪感是任何資本主義社會都不可能不存在的現象，因此，沒有一個先進民主國家沒有左翼或中間偏左政黨存在，包括美國的民主黨在內，而這也是他們必須和保守黨輪替執政的理由，但若以此來說這是敗選主因，就是「神奇的真正原因」。

林右昌 民進黨 林濁水

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