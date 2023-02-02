林明溱掃街展現茶伯魅力 朱立倫動員周邊縣市助攻

南投縣第二選區立委補選倒數30天，國民黨參選人林明溱加強掃街拜票，鄉親熱情喊凍蒜，表達對「茶伯」縣長支持。國民黨主席朱立倫4日將到南投參加新春團拜，懇託鄉親支持，並動員南投、台中黨部發動百工百業力挺林明溱，務必拿下這場關鍵選戰。

林明溱說，這是他4年後再度以參選人的身分上街頭拜票，感覺相當不同，3月4日就要投票時間相當緊湊，不過，他和妻子到市場拜票，很多鄉親都開心打招呼，高呼「一定要凍蒜」，南投鄉親的熱情，給他最大的鼓勵。他會秉持當縣長時「勤腳」精神，在最短時間內，走遍選區大街小巷，尋求所有鄉親支持。

林明溱說，他關心基層辛勞，因此立委補選起手式，就提出透過修法方式，為鄰長每月編列1千元事務補助費，讓全國鄰長同樣補助標準，避免六都有、縣市政府沒有的差別待遇。

南投補選攸關2024大選氣勢，藍綠都勢在必得。民進黨由黨副秘書長黃建嘉進駐南投縣黨部，為蔡培慧操盤。國民黨不敢大意，黨中央動員南投、台中和鄰近縣市黨部，發動百工百業力挺林明溱，黨主席朱立倫4日也將到南投參加團拜，進一步佈局選戰。