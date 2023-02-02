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民進黨蔡培慧立委補選團隊成軍 黨中央派出12人空戰團

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投第二選區立委補選參選人蔡培慧競總直接設在民進黨南投縣黨部，黨中央輔選團隊也將進駐，展現中央與地方的大團結氣勢。記者賴香珊／攝影
南投第二選區立委補選參選人蔡培慧競總直接設在民進黨南投縣黨部，黨中央輔選團隊也將進駐，展現中央與地方的大團結氣勢。記者賴香珊／攝影

南投第二選區立委補選參選人蔡培慧競選總部今成立，就設在民進黨南投縣黨部，蔡今也公布競選團隊陣容，由立法委員羅美玲擔任主委，黨副秘書長黃建嘉領軍的12人「空戰團」明也將正式進駐輔選，展現黨中央與地方一心的大團結氣勢。

民進黨主席賴清德要求全黨全力輔選蔡培慧，黨秘書長許立明昨為此到南投主持競選幹部會議，會中直言，這場補選是民進黨在大選後止跌回升的關鍵一役，地方與中央要合作，打贏這場非贏不可的選戰。蔡的競總因此設在縣黨部，今成立。

蔡培慧今也公布競選團隊陣容，前南投議長吳棋祥、立委羅美玲分別擔任總督導、主委，立委林靜儀、退輔會副主委李文忠、前立委湯火聖及林耘生擔任副主委，前魚池鄉長陳錦倫為總幹事，前草屯鎮長洪國浩則出任蔡培慧競選後援會召集人。

針對黨中央團隊進駐將如何輔選，蔡培慧說，黨副秘書長黃建嘉明天會率領12名成員進駐，強化組織及文宣戰力，提高在媒體、社群等空戰覆蓋率，但在組織動員及建立仍由地方競總執行，在南投市、水里、竹山等各區均設競選服務據點。

蔡培慧重申，去年敗選後仍堅持再戰，投入立委補選，是因為在選舉過程中看見縣民希望南投要更好的期待，更因南投這20年來百廢待舉，她要改變南投，今天更直接在縣黨部成立競總，展現民進黨在南投的團結，宣示一定要勝選的決心。

蔡培慧也提出醫療、交通、產業、教育等政見，針對南投垃圾問題，她說，過去的縣長對垃圾處理沒相關規畫，放任堆置，她當立委後，將聯繫環保署與縣府合作處理，進一步引進新技術將垃圾二次分類，並做成燃料棒，解決南投垃圾問題。

南投第二選區立委補選參選人蔡培慧競選總部今在民進黨南投縣黨部成立，並公布其競選團隊陣容。記者賴香珊／攝影
南投第二選區立委補選參選人蔡培慧競選總部今在民進黨南投縣黨部成立，並公布其競選團隊陣容。記者賴香珊／攝影
南投第二選區立委補選參選人蔡培慧競選總部今在民進黨南投縣黨部成立，並公布其競選團隊陣容。記者賴香珊／攝影
南投第二選區立委補選參選人蔡培慧競選總部今在民進黨南投縣黨部成立，並公布其競選團隊陣容。記者賴香珊／攝影
南投第二選區立委補選參選人蔡培慧競總直接設在民進黨南投縣黨部，黨中央輔選團隊也將進駐，展現中央與地方的大團結氣勢。記者賴香珊／攝影
南投第二選區立委補選參選人蔡培慧競總直接設在民進黨南投縣黨部，黨中央輔選團隊也將進駐，展現中央與地方的大團結氣勢。記者賴香珊／攝影
南投第二選區立委補選參選人蔡培慧。記者賴香珊／攝影
南投第二選區立委補選參選人蔡培慧。記者賴香珊／攝影

南投 蔡培慧 民進黨

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