民進黨蔡培慧立委補選團隊成軍 黨中央派出12人空戰團

南投第二選區立委補選參選人蔡培慧競選總部今成立，就設在民進黨南投縣黨部，蔡今也公布競選團隊陣容，由立法委員羅美玲擔任主委，黨副秘書長黃建嘉領軍的12人「空戰團」明也將正式進駐輔選，展現黨中央與地方一心的大團結氣勢。

民進黨主席賴清德要求全黨全力輔選蔡培慧，黨秘書長許立明昨為此到南投主持競選幹部會議，會中直言，這場補選是民進黨在大選後止跌回升的關鍵一役，地方與中央要合作，打贏這場非贏不可的選戰。蔡的競總因此設在縣黨部，今成立。

蔡培慧今也公布競選團隊陣容，前南投議長吳棋祥、立委羅美玲分別擔任總督導、主委，立委林靜儀、退輔會副主委李文忠、前立委湯火聖及林耘生擔任副主委，前魚池鄉長陳錦倫為總幹事，前草屯鎮長洪國浩則出任蔡培慧競選後援會召集人。

針對黨中央團隊進駐將如何輔選，蔡培慧說，黨副秘書長黃建嘉明天會率領12名成員進駐，強化組織及文宣戰力，提高在媒體、社群等空戰覆蓋率，但在組織動員及建立仍由地方競總執行，在南投市、水里、竹山等各區均設競選服務據點。

蔡培慧重申，去年敗選後仍堅持再戰，投入立委補選，是因為在選舉過程中看見縣民希望南投要更好的期待，更因南投這20年來百廢待舉，她要改變南投，今天更直接在縣黨部成立競總，展現民進黨在南投的團結，宣示一定要勝選的決心。