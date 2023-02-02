林楚茵擬提媒體議價法 批數位部牛步籲建立分潤機制

針對新聞媒體與數位平台議價，傳出民進黨立委范雲、林楚茵及國民黨立委李貴敏將各自提出相關法案，林楚茵今天批評數位發展部至今仍牛步，沒辦法交出草稿或任何具體成績，希望數位部這會期可以提出草案或建立初步分潤機制，她也會在本會期擬好媒體議價法草案。

媒體出身的林楚茵，非常關注媒體議價法，2021年開始，多次在院會、交通委員會、財政委員會質詢公平會、NCC跟數位部，也屢次與行政機關討論，一心懸掛在心。

經過林楚茵棄兒不捨的推動，行政院終於把相關業務交給數位部主責，但移交之後至今仍在牛步階段。林楚茵表示，去年9月民間學者提出草案，半年過去數位部仍沒辦法交出一份草稿、或任何具體成績，擔憂目前狀況還是以會養會。

林楚茵希望數位部於立法院本會期提出相關法案草案，或是建立初步分潤機制；同時，林楚茵也將參考民間版本，在這會期提出媒體議價法草案，希望能加速建立媒體分潤機制。