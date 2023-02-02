與大陸台商聯誼　蔡英文：願與北京對話尋求和平之道

海基會2日在台北舉辦「2023大陸台商春節活動」，與大陸台商聯絡感情，總統蔡英文在致詞時表示，協助台商加速全球布局，是政府今年重要的目標之一。她重申，我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等及相互尊重下，「我們願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受，且促進區域和平穩定的可行之道。」

「2023大陸台商春節活動」2日在台北美福大飯店登場，這是新冠疫情爆發三年來該活動首次恢復舉辦，經濟部長王美花、陸委會主委邱太三、海基會代理董事長許勝雄、工業總會理事長苗豐強、商業總會理事長許舒博和大陸全國台企聯、各地台商協會代表出席，共約300人與會，台商出席意願較往年踴躍。

蔡英文致詞時表示，過去三年多來疫情為世界帶來許多的改變，今年依然是充滿挑戰的一年，政府已經做好一系列規劃，將持續推動六大核心戰略產業，加速國際市場佈局，進一步鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。她提到，政府也提出中小企業整體競爭力提升方案，預計投入950億元預算。

蔡英文接著感謝許勝雄代理海基會董事長期間的工作成果，表示海基會將持續扮演政府與台商之間重要的溝通橋樑，並提及「投資台灣三大方案」實施以來，已吸引超過1,300家企業回台投資，總投資金額超過新台幣1.9兆元。

蔡英文喊話，邀請與會大陸台商到台灣各縣市走走，看看台灣各地良好的投資環境，了解各地發展情況和可能的商機。她說，將請海基會持續關注台商需求，在投資相關政策、產業升級所需技術、國際市場開拓等方面，政府都會當大家的後盾。

對於新的執政團隊和未來兩岸關係，蔡英文說，新執政團隊的四個重要任務，是照顧人民生活、維持經濟動能、守護國家安全和善盡區域責任。

因此，蔡英文說，我再次強調，維持台海和平穩定，是兩岸共同的責任，也是所有人共同的期待，推動疫後健康有序的交流，也是維護兩岸和平發展的重要的基礎。

蔡英文說，我要重申，我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等及相互尊重下，「我們願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受，且促進區域和平穩定的可行之道。」

在發表簡短五分鐘致詞，以及進行春節團拜儀式後，蔡英文便離開活動現場，離席時與部分台商代表握手致意。