民進黨婦女部更名性平部 綠委樂觀其成：回應青年期待

民進黨主席賴清德昨天召開中執會通過組織改造案，正式將「婦女發展部」改名為「性別平等事務部」，民進黨立委洪申翰今天表示樂觀其成，他認為有回應青年族群的期待，自己也將在性別平等的價值上，持續在立法院推動三項重要的性平修法工程。

賴清德昨天主持上任後首次中執會，通過修正中央黨部組織規程，合併「媒體創意中心」、「網路社群中心」兩部門改設立「新媒體中心」、原「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」，並且增設「新住民事務部」。

洪申翰今天發布新聞稿說明，因應黨部組織改造與立法院新會期的開始，自己過去時常收到許多民眾、青年朋友給予建議，接下來他的國會辦公室會在性別平等的價值之上，將會繼續努力各項修法工程。

洪申翰表示，現行「性別工作平等法」從母法到細則、準則都沒有明訂，行為人是最高雇主的時候，申訴人可以直接向主管機關提出申訴，並且由主管機關直接進行調查，在這樣的漏洞之下，當發生雇主性騷擾員工時，會讓雇主主導一切，發生球員兼裁判的狀況。

洪申翰說，自己將會提出修法草案，明訂讓地方勞工局直接介入調查「案件事實」，補上目前雇主涉及性騷擾的處理漏洞。

洪申翰舉例，如果同性配偶無法共同收養小孩，要是這位收養小孩的一方死亡或發生嚴重的意外，小孩就會被帶走，因為撫養人的伴侶跟小孩是法律上的陌生人，小孩就得離開原本熟悉的家人和生活的環境，這對小孩的成長與權利其實是很大的傷害。

洪申翰說，接下來他會盡力為兒童建立一個更有保障的制度，不要因為兒童雙親的性傾向，而有不一樣的待遇或遭受制度的歧視。

洪申翰指出，過去他與民進黨立委林淑芬、范雲、吳玉琴等人提倡，在雇主給假總天數、薪資成本不變之下，推動家長照顧0到8歲的子女可請「親職假」與「親職假津貼」，在總請假天數上限不變的前提下，可以更彈性地用「小時」或「日」來滿足照顧與職場工作需求。

洪申翰強調，在蔡英文總統任內，台灣成為亞洲第一個通過同婚合法化的國家，行政院也在近期宣布開放跨國同婚。最近這一陣子，許多青年朋友都很關心民進黨如何重整腳步，在重要的價值議題上回應大家的期待。

洪申翰期待，這次的組織改造不只是部門的改名而已，而是要在黨內納入更多多元性別、性別平等的工作，「除了女性，更包含不同性傾向、性別特質、性別認同，民進黨前進的步伐和傾聽的誠懇，不會停止。這也是許多青年朋友在意