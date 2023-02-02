國民黨掀世代交替浪潮？ 秦慧珠：有爭權奪利之嫌

國民黨世代交替發酵，北市議員徐巧芯昨宣布投入黨內信義南松山區立委初選，挑戰現任黨內資深立委費鴻泰。北市議員秦慧珠認為徐是為己謀權，徐則回宮鬥劇看太多，秦今天受訪指出，她不參選，講的是公道話，也說「世代交替」好像要把別人汰換、自己上位，這種講法有爭權奪利之嫌，應是世代融合、世代合作。

她說，一個議會需要老幹新枝，資深民代嫻熟法規、議事運作及各種政策來龍去脈，也較願意待在議會擔任召集人、黨鞭，年輕人懂得媒體操作，待在議會時間相對較少，他們也不太喜歡擔任各委員會召集人，因需長時間耗在議會。

秦慧珠表示，新人有強項，資深也有長才，如果可以通力合作，一個議會的運作才能夠圓融。以立院來說，若國民黨2024立委選得好，甚至過半，勢必要有人擔任立法院長、副院長，這絕對是資深立委才辦得到，黨團總召、書記長等職都是，他們才知如何溝通協調。

她說，年輕民意代表想進立院當然非常好，給予肯定鼓勵，但是也不能抹煞所有資深民代，沒有利用價值或不如年輕人，這種講法在黨內掀起紛擾是不好的。

對於徐巧芯回應秦慧珠「為己謀權」一說，是宮鬥劇看太多，秦慧珠認為不是宮鬥劇，她不參選，講的是公道話，並不是因為自己要參選而去偏袒哪一方。她的評論是基於30年經驗，看到江山代有才人出，但是老將仍然有其值得肯定的地方才提出來。

秦慧珠認為，年輕一代現在可能有一點焦慮，覺得資深民代都不退休就沒機會，因此發起進攻，利用機會來放話挑戰，對此非常遺憾。國民黨過去沒有年輕人去放話否定資深前輩，然後肯定自己，這並不是一個好文化。