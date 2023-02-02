外交部今宣布瑞士國會訪團5日抵台 將晉見總統蔡英文

外交部今上午例行記者會表示，瑞士聯邦國會友台小組訪問團，2月5日至10日訪台，由友台小組主席社會黨莫麟納(Fabian Molina)下議員、綠黨瓦德(Nicolas Walder)下議員共同率領。

外交部發言人劉永健表示，瑞士訪問團抵台後將晉見總統蔡英文、拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮等，也會到陸委會、國發會等單位拜會，並參訪新竹科學園區、金門戰地遺址，藉由實地訪察，瞭解台灣發展現況，以加強雙方在相關議題上的交流合作，深化台瑞互動。

劉永健指出，共同主席莫麟納、瓦德與阿堤契議員分別於瑞士國會提出數項友台議案及政策建議，其中，瓦德主導提出的「改善與台灣關係」議案2021年以壓倒性票數通過，要求聯邦委員會必須提交報告，列出在商業、政治、科學及文化面向可逐步深化與台灣關係的領域。外交部對此表達高度歡迎及肯定。

劉永健表示，台灣和瑞士是共享民主、自由和人權價值的夥伴，相信此行會增進訪團對台灣的了解，並促進雙方在各領域的友好合作關係。