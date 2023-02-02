快訊

蘇賴開刀都選北榮 並非政要不愛台大 醫界點出關鍵

桌球／林昀儒確定加盟日本T聯賽 官網盛讚：台灣來的刺客

評／注音符號一直改是新課綱亂搞？第一線教師揭背後真相

外交部今宣布瑞士國會訪團5日抵台 將晉見總統蔡英文

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部發言人劉永健。 記者蘇健忠／攝影
外交部發言人劉永健。 記者蘇健忠／攝影

外交部今上午例行記者會表示，瑞士聯邦國會友台小組訪問團，2月5日至10日訪台，由友台小組主席社會黨莫麟納(Fabian Molina)下議員、綠黨瓦德(Nicolas Walder)下議員共同率領。

外交部發言人劉永健表示，瑞士訪問團抵台後將晉見總統蔡英文、拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮等，也會到陸委會、國發會等單位拜會，並參訪新竹科學園區、金門戰地遺址，藉由實地訪察，瞭解台灣發展現況，以加強雙方在相關議題上的交流合作，深化台瑞互動。

劉永健指出，共同主席莫麟納、瓦德與阿堤契議員分別於瑞士國會提出數項友台議案及政策建議，其中，瓦德主導提出的「改善與台灣關係」議案2021年以壓倒性票數通過，要求聯邦委員會必須提交報告，列出在商業、政治、科學及文化面向可逐步深化與台灣關係的領域。外交部對此表達高度歡迎及肯定。

劉永健表示，台灣和瑞士是共享民主、自由和人權價值的夥伴，相信此行會增進訪團對台灣的了解，並促進雙方在各領域的友好合作關係。

瑞士 外交部 議員

延伸閱讀

不滿投票結果罵蔡英文還嗆殺議員全家 他腦怒下場慘了

捷克準總統通話蔡總統惹怒北京 前總理補刀：台灣永遠不會是中國的

新內閣操盤手是鄭文燦？郭正亮曝原因 預言陳建仁會回中研院

派出所前稱認識蔡英文要報案 男搶齊眉棍摔傷警察 妨害公務罪起訴

相關新聞

訪美會麥卡錫？ 游錫堃細數緊湊行程「要趕快回台灣」

立法院長游錫堃1日訪問華府，對於外界最為關注的是否要與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）碰面，他沒有正面回應...

蔡壁如：傳民進黨2024不論誰出戰 副總統人選都是蕭美琴

民眾黨前立委蔡壁如今在網路節目「新聞不芹菜」節目中說，副總統賴清德曾說自己是「務實台獨工作者」，也被稱「台獨金孫」，可能...

外交部今宣布瑞士國會訪團5日抵台 將晉見總統蔡英文

外交部今上午例行記者會表示，瑞士聯邦國會友台小組訪問團，2月5日至10日訪台，由友台小組主席社會黨莫麟納(Fabian ...

瑞士跨黨派國會議員團5日訪台 將晉見蔡總統

瑞士聯邦國會友台小組訪團將於5日訪台，成員涵蓋5位跨黨派議員。訪團將晉見總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外...

蔡壁如指選總統說法不明確 柯文哲：不然要敲鑼打鼓喔

民眾黨前立委蔡壁如昨在廣播節目上指，黨主席柯文哲備戰2024總統大選，對外釋放的訊息不夠明確，今上午民眾黨部新春團拜，柯...

民進黨：朱立倫勿一手抹黑學術界 一手擁抱鍾東錦

民進黨發言人黃彩玲今天表示，國民黨主席朱立倫為了政治利益，批評行政院長陳建仁的借調、延任問題，和當年用宇昌案來抹黑中研院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。