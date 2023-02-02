蔡壁如指選總統說法不明確 柯文哲：不然要敲鑼打鼓喔

民眾黨前立委蔡壁如昨在廣播節目上指，黨主席柯文哲備戰2024總統大選，對外釋放的訊息不夠明確，今上午民眾黨部新春團拜，柯被問及此事笑說，「我這還不明確喔，不然是要敲鑼打鼓喔」，柯表示，蔡希望從體制外幫忙比較自由，他說，「好啊，那沒問題」，至於一些工作，蔡自己會擬計畫。

媒體問，蔡壁如應該是擔心柯被邊緣化、爭副手、行政院長，可能需要更明確表態參選總統的意志。柯文哲回答，「藍綠兩黨的選戰策略第一步就是要先邊緣化柯文哲」，這本來就是他們的基本打法，也沒什麼奇怪的，但他在做什麼自己很清楚。