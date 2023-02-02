民進黨：朱立倫勿一手抹黑學術界 一手擁抱鍾東錦

民進黨發言人黃彩玲今天表示，國民黨主席朱立倫為了政治利益，批評行政院長陳建仁的借調、延任問題，和當年用宇昌案來抹黑中研院前院長翁啟惠的手法如出一轍。朱立倫一手擁抱曾拿西瓜刀劃破別人肚皮的苗栗縣長鍾東錦，另一手抹黑學術界，就是想藉由人格毀滅戰來攻擊「溫暖堅韌」的行政團隊。

黃彩玲指出，陳建仁2020年卸任副總統後放棄卸任禮遇，替國庫省下2300多萬元公帑，持續為台灣研究奉獻。他身為全球公衛學界泰斗，並曾獲選美國國家科學院外籍院士、世界科學院院士，他在學術上的成就受到國際、國內肯定，都是不爭的事實。

黃彩玲表示，不僅中研院、連台大醫院院長吳明賢都說陳建仁研究的貢獻造福全球人民，但國民黨竟為了政黨私利進行一連串政治鬥爭，不僅抹煞一位科學家的專業和努力，也抹黑整個學術界。

黃彩玲指出，賴清德昨天第一次主持中執會，就已經通過相關提案來進行改革，期盼能用行動重新贏回社會信賴，也讓台灣社會看到民進黨的決心；反觀朱立倫，昨天不僅在中常會帶頭唱衰台灣，還到苗栗跟之前因為涉入黑道疑雲的鍾東錦合體，對照選前的朱立倫曾宣示排黑條款是天條，結果選後轉身打臉自己，對鍾東錦投懷送抱，相信這樣的對比，人民都看在眼裡。