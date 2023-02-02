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郭台銘春節致電柯文哲拜年 「等二月中美國回來再說」
外傳鴻海集團創辦人郭台銘有意籌組「非綠陣營」，民眾黨主席柯文哲今參加黨部春節團拜時表示，郭春節曾致電拜年，但說要出國，等二月中美國回來再說。柯表示，過年期間也有和朱立倫、侯友宜電話拜年，被問到會不會和藍營或王金平、郭台銘合作？柯回答：「我會跟所有人合作」。
媒體問柯，覺得郭若組非綠陣營，能否當共主？柯說，不要用什麼打倒、非綠、下架，應該是怎麼做對台灣比較好，他認為負面力量不會使國家更好，「我是不贊成選舉用什麼下架民進黨啦！」
對於國民黨是否積極接洽？柯文哲說，「不要說什麼積極接洽啦，朋友那麼多，每天總會遇到。」
民眾黨前立委蔡壁如昨在節目上說，外傳民進黨2024副總統人選是蕭美琴，柯文哲今被問到這題，笑了笑然後回說，「我哪會知道，她講的是民進黨的家務事，我怎麼會知道」，媒體追問，覺得駐美代表蕭美琴是否能幫賴清德參選總統加分？柯文哲認為，「互補性是蠻高的」。
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