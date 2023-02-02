國民黨：新內閣違規酬庸無專業 沒有亮點只有痛點

國民黨今天上午舉行「違規酬庸無專業，內閣爭議一條龍」記者會，質疑新任閣揆陳建仁帶頭違規鑽漏洞、讓沒有國家認同的人辦僑務，停電部長、資不安部長續任，導致這次內閣改組毫無亮點，倒是有非常多「痛點」、「問題點」，舊問題沒解決，還製造更多新問題。

針對陳建仁已逾退休年齡卻借調行政院的問題，發言人蕭敬嚴指出，根據「中央研究院研究所組織規程」第十三條規定：「特聘研究員之聘期至年滿六十五歲止」；另中研院「延長服務案件處理要點」，其第八條規定：「研究員延長服務期間，不得借調其他機構」。陳建仁為一己後路與私利，要做全國唯一的例外，怎麼讓其他公務人員心服口服？

至於中研院表示，陳建仁是2020年「新聘」為基因體中心特聘研究員，並非是延任，並未違反該院研究員延長服務規定。蕭敬嚴質疑，這根本是鑽規定漏洞？那超過70歲以上聘任的特聘研究員，都可以自由借調，那麼這些中研院規範訂定的意義何在？2020年新聘陳建仁的方式是否為了規避相關規定？

談及新任的僑委會委員長徐佳青，蕭敬嚴指出，2018年8月她上政論節目討論八二三砲戰60周年時說，「八二三難道是民進黨跟共產黨打仗嗎？八二三不就是國民黨跟共產黨打仗嗎，如果這些去打仗的人，是以犧牲台灣人民的性命，來換取國民黨的性命，這樣子的紀念有意義嗎？」徐事後澄清她上政論節目有關823砲戰的發言遭人斷章取義，且說她言責自負，無關民進黨立場。

蕭敬嚴批評，一個違規、開巧門，無視法規的最高行政機關首長；一個對於為國、為民犧牲的國軍，直接說八二三砲戰是台灣士兵為國民黨犧牲不值得紀念的委員長。這樣的人真的適任嗎？怎能真心為僑胞服務。

副發言人陳暉則點名留任的經濟部長王美花2022年1月上節目稱不會停電，還說2022不缺電，可以跟鴻海創辦人郭台銘賭雞排，但當年3月3日全台大停電，影響549萬戶，當時台電公布，2022年1月至6月配電系統事故停電次數共3794次，每每發生重大停電事故，只會推給第一線操作人員跟無辜的小動物，而且雞排賭約何時兌現？今年夏天台灣是否會再停電？除了電價漲，物價也漲，這樣但經濟部長適任嗎？

此外，談及數位發展部部長唐鳳時，陳暉指出，唐鳳領軍的數位發展部成立至今，工作效果究竟為何？拿了將近200億的經費，竟是開發了市場上存在已久的外送平台？究竟是數位發展部還是外送發展部? 這樣一個大單位，200多億的預算，竟然連官網都要外包。

發言人林家興提出四問，第一，請教陳建仁被持續借調6次、中研院卻說陳當時是新聘，這是否有規避中研院內規、投機取巧的問題？天主能接受嗎？第二，請教經濟部長王美花，今年還敢不敢跟民眾賭雞排？能否保證供電無虞？第三，請教僑務委員長徐佳青，到海外宣慰僑胞時，還會繼續出言貶低保衛國家、流血流汗的老兵嗎？第四，請教數位發展部長唐鳳，針對政府、民間單位個資不斷外洩，國家資安風險嚴峻，通盤解決方案、資安措施在哪裡？