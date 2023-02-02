蔡壁如稱蕭美琴是賴副手人選　綠委嗆多關心民眾黨提名

民眾黨前立委蔡壁如昨天接受網路節目專訪表示，駐美代表蕭美琴深受美方信賴，傳聞民進黨不管誰出線戰總統，搭檔的副總統都是蕭美琴。民進黨立委鍾佳濱今天表示，蔡壁如可能要多關心民眾黨本身提名，社會也好奇擁有正副總統提名權的民眾黨提名人選策略跟原則，是否會結合一樣傾中立場的政治人物，外界都很好奇，請公開說明人選考量的立場。

副總統賴清德被視為代表民進黨參選2024總統的熱門人選，近期傳出民進黨不論最後推派誰參選總統，副總統搭檔將是蕭美琴。鍾佳濱表示，按照往例副總統候選人，會等到總統候選人確定後，由總統提名人提供民進黨進行提名決定，現在總統人選都還沒確定，各界猜測人選也是對特定人士的肯定，未來總統跟副總統提名會按照黨內機制走。

針對蔡壁如稱民進黨不論誰參選總統，副總統搭檔都是蕭美琴，鍾佳濱表示，蔡璧如可能要多關心民眾黨本身提名，對於他黨提名人選預測，全台灣都有各自想法予以尊重。

鍾佳濱話鋒一轉表示，民眾黨同樣擁有總統及副總統提名權，社會好奇民眾黨要如何運用，是否結合跟民眾黨立場一樣的傾中政治人物，與其推測他黨提名人選，不如多跟社會交代，民眾黨本身總統提名人選既有策略跟原則，是否有站在中華民國台灣的立場，民眾黨應該向社會大眾說明清楚。