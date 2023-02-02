快訊

墾丁這2家小七竟是農舍 時力陳椒華揭發下場慘了

餐前一杯高纖豆漿提升飽足感…營養師提供3食譜助健康減重

實測給你看！三星手機藏著「變形吉娃娃」 簡單3動作秒召喚

蔡壁如稱蕭美琴是賴副手人選 綠委嗆多關心民眾黨提名

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對民眾黨前立委蔡壁如稱，民進黨2024總統選舉不論推派誰參選，駐美代表蕭美琴都是副總統的人選，民進黨立委鍾佳濱表示，蔡壁如應該多關心民眾黨提名，並向外界說明提名策略跟原則。記者林縉明／攝影
針對民眾黨前立委蔡壁如稱，民進黨2024總統選舉不論推派誰參選，駐美代表蕭美琴都是副總統的人選，民進黨立委鍾佳濱表示，蔡壁如應該多關心民眾黨提名，並向外界說明提名策略跟原則。記者林縉明／攝影

民眾黨前立委蔡壁如昨天接受網路節目專訪表示，駐美代表蕭美琴深受美方信賴，傳聞民進黨不管誰出線戰總統，搭檔的副總統都是蕭美琴。民進黨立委鍾佳濱今天表示，蔡壁如可能要多關心民眾黨本身提名，社會也好奇擁有正副總統提名權的民眾黨提名人選策略跟原則，是否會結合一樣傾中立場的政治人物，外界都很好奇，請公開說明人選考量的立場。

副總統賴清德被視為代表民進黨參選2024總統的熱門人選，近期傳出民進黨不論最後推派誰參選總統，副總統搭檔將是蕭美琴。鍾佳濱表示，按照往例副總統候選人，會等到總統候選人確定後，由總統提名人提供民進黨進行提名決定，現在總統人選都還沒確定，各界猜測人選也是對特定人士的肯定，未來總統跟副總統提名會按照黨內機制走。

針對蔡壁如稱民進黨不論誰參選總統，副總統搭檔都是蕭美琴，鍾佳濱表示，蔡璧如可能要多關心民眾黨本身提名，對於他黨提名人選預測，全台灣都有各自想法予以尊重。

鍾佳濱話鋒一轉表示，民眾黨同樣擁有總統及副總統提名權，社會好奇民眾黨要如何運用，是否結合跟民眾黨立場一樣的傾中政治人物，與其推測他黨提名人選，不如多跟社會交代，民眾黨本身總統提名人選既有策略跟原則，是否有站在中華民國台灣的立場，民眾黨應該向社會大眾說明清楚。

民眾黨 民進黨 蕭美琴 蔡壁如 鍾佳濱

延伸閱讀

訪美會麥卡錫？ 游錫堃細數緊湊行程「要趕快回台灣」

蔡壁如：傳民進黨2024不論誰出戰 副總統人選都是蕭美琴

否認與柯文哲關係生變 蔡壁如：今早才見過面

蔡壁如：避免雙頭馬車 不回民眾黨部或總統競辦

相關新聞

訪美會麥卡錫？ 游錫堃細數緊湊行程「要趕快回台灣」

立法院長游錫堃1日訪問華府，對於外界最為關注的是否要與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）碰面，他沒有正面回應...

蔡壁如：傳民進黨2024不論誰出戰 副總統人選都是蕭美琴

民眾黨前立委蔡壁如今在網路節目「新聞不芹菜」節目中說，副總統賴清德曾說自己是「務實台獨工作者」，也被稱「台獨金孫」，可能...

蔡壁如稱蕭美琴是賴副手人選　綠委嗆多關心民眾黨提名

民眾黨前立委蔡壁如昨天接受網路節目專訪表示，駐美代表蕭美琴深受美方信賴，傳聞民進黨不管誰出線戰總統，搭檔的副總統都是蕭美...

中選會：地方性公投依法由地方政府准駁

針對四接基隆地方發起反對填海造陸公投連署，內政部認定非屬地方自治事項。中選會今天表示，基隆市政府對公投提案，如認為是否屬...

去年民意代表選舉，這縣市半數當選人是女性

主計總處發布國情統計，111年九合一地方民意代表當選人，有29.6％是女性，女性增4.5%，男性減4.8%；台北市女性當...

中研院借調爭議再一樁 國安會副秘書長借調、續聘竟同步進行

繼行政院長陳建仁自中研院特聘研究員借調，中研院研究人員借調爭議再添一樁。任職中研院政治研究所副研究員的國安會副秘書長徐斯儉，自蔡政府上任以來就被借調到民主基金會、外交部和國安會任職，但借調期間都辦理續聘且獲得通過。只是續聘須看表現，為何都不在政治所卻還是可以續聘？對此，中研院政治所表示，都依相關規定辦理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。